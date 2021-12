Interi ka arritur të zhbllokojë rezultatin ndaj Romës në “Olimpico”, ndeshje e cila po luhet në kuadër të javës së 16 të Serie A.

Për “zikaltërit” ka shënuar turku Calahanoglu në minutën e 15 të takimit. /albeu.com

Hakan Calhanoglu goal ⚽🚀

The Turkish midfielder has just scored from a corner to give Inter Milan the lead against AS Roma 💪pic.twitter.com/0Y8VhAMgYs

— BirdieFootball (@birdiefootball) December 4, 2021