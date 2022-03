Interi synon seriozisht transferimin e Dybala

Sipas “La Gazzetta dello Sport”, Inter e ka shumë seriozisht për Paulo Dybala, lojtari i cili është në skadencë kontrate me Juventusin në fund të sezonit.

Sipas të përditshmes italiane, Marotta ka patur një kontakt ditën e djeshme me Jorge Antun, agjentin e lojtarit. Me skuadrën nga Torino negociatat janë të ndaluara në këtë moment dhe Interi ka dashur që të propozojë kështu shifrat dhe kontratën.

Marotta ka dashur të thotë se ai është tepër i interesuar për blerjen e tij. Nëse juventus dhe Dybala nuk do të arrijnë një marrëveshje, Inter është gati ta rrëmbejë. Antun i ka bërë komplimenta Interit për seriozitetin.

Por kush është oferta ekonomike e Interit për Dybala? Sipas të përditshmes, skuadra zikaltër ka gati një kontratë me 7,5 milionë euro në sezon për pesë vite.

Një ofertë më e lartë se ajo e Juventusit ku merr 7 milionë euro në sezon. Tashmë gjithçka do të varet nga takimi i ditës së enjte që agjenti do të ketë me drejtuesit e Juventusit.