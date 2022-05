Interi nuk heq dorë nga Bremer, dy lojtarë për të marrë mbrojtësin e Torinos

Emri i Gleison Bremer mbetet gjithmonë shumë i nxehtë për mbrojtjen e ziklatërve për sezonin e ardhshëm.

Sipas asaj që raporton “Tuttosport”, tashmë do të kishte një marrëveshje të përgjithshme për transferimin e tij, por Inter do të kontaktojë tashmë edhe me Torionon.

Torino dëshiron të fitojë 30 milionë euro nga shitja e Bremer, ndërsa Interi synon të përfshijë në këtë transferim sulmuesin Pinamonti dhe anësorin Dimarco në mënyrë që të reduktojë shumën e kërkuar nga drejtuesit e klubit./ h.ll/albeu.com