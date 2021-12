Interi më pranë se kurrë rinovimit me Brozovic

Sipas informacioneve të TodoFichajes, Interi ka intensifikuar negociatat me agjentin e Brozovic në përpjekje për të vulosur vazhdimësinë e tij përtej verës së ardhshme.

Reprezentuesi kroat i jep fund lidhjes së tij në vetëm 6 muaj dhe nga janari është i lirë të zgjedhë një destinacion të ri . Parimisht, pavarësisht ofertave që vijnë nga jashtë, synimi i futbollistit është të vazhdojë dhe nga klubi italian shpresojnë të nënshkruajnë marrëveshjen të paktën javën e ardhshme.

Tani për tani pozicionet janë më afër se kurrë, klubi do të kishte vendosur në tryezë një kontratë për 3 sezone me një normë prej 6 milion euro për secilin prej tyre dhe lojtari do të kishte ulur pretendimet e tij fillestare nga 8 milion në 7 milion euro.

Ajo që është e qartë është se të dy palët janë të dënuara të kuptojnë njëra-tjetrën dhe së shpejti mund të kemi konfirmimin e vazhdimësisë së Brozovic në Milano. /albeu.com