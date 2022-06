Interi kërkon lojtarin e Real Madrid si zëvendësues të Denzel Dumfries

Zikaltërit janë të gatshëm të përdorin Dumfries në marrëveshjen për të sjellë Lukakun në Milano përsëri.

Inter e vlerëson holandezin anësor 40 milionë euro dhe mendohet se kartoni i tij do ia ulë vlerën transferimit të Lukakut. Gjithësesi, në rast se nuk arrihet një marrëveshje me Chelsea, Interi përsëri e ka të qartë se anësori holandez është në merkato për faktin se do të reduktonte në mënyrë të konsiderueshme situatën ekonomike.

Inter ka piketuar lojtarin e Real Madrid, Odriozola. Spanjolli sapo ka përfunduar huazimin te Fiorentina dhe është kthyer në Madrid.

“Los Blancos e vlerësojnë anësorin e krahut të djathtë 20 milionë euro./ h.ll/albeu.com