Interi është në kërkim të një anësori të majtë

Zikaltërit po përballen me të ardhmen e Ivan Perisic , i cili nuk ka gjasa të rinovojë kontratën e tij, e cila skadon në fund të sezonit. Në këtë kuptim, objektivi i parë i klubit duket të jetë Filip Kostic , i cili gjithashtu është i destinuar të largohet nga Eintracht Frankfurt në qershor.

Simone Inzaghi, shkruan Tuttosport , megjithatë do të donte një përforcim në atë pozicion që në janar, në mënyrë që të përdorte Dimarco në mbrojtjen me tre. Në këtë kuptim, emrat e piketuar do të ishin ata të Layvin Kurzawa dhe Abdou Diallo , të dy lojtarë në Paris Saint-Germain./ h.ll/albeu.com