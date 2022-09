Interi dhe Juve në situatë të vështirë? Marino: Do të ngrihen për të zënë vendin që meritojnë

I intervistuar nga “Il Mattino”, drejtori i zonës teknike të Udineses, Pierpaolo Marino, foli gjithashtu për fillimin e vështirë të sezonit të Interit dhe Juventusit.

“Finalja e sezonit të tyre tashmë ishte emblematike e vështirësive që po kalonin. Nuk mendoj se janë zhgënjime, sigurisht që do të isha gënjeshtar nëse do të thosha se më pëlqeu Interi që pashë ndaj Udineses, por mendoj se ata do të ngrihen dhe do të zënë vendin që meritojnë në këtë ligë.

Megjithatë, ka disa probleme me të cilat duhet të përballen dhe t’i kapërcejnë”, u shpreh ai./ h.ll/albeu.com