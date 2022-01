Inter realizon zyrtarizimin e dytë, pas Gosens vjen edhe Caicedo (FOTO LAJM)

Inter sapo ka zyrtarizuar transferimin e Felipe Caicedo.

Sulmuesi qendror ka ardhur me huazim nga Genoa deri më 30 qershor 2022.

Inzaghi e ka dashur Caicedon si një sulmues rezervë që të ndihmojë Dzekon dhe Lautaron. Klubi i Inter-it ka zyrtarizuar këtë afrim në rrjetin social Twitter.

Caicedo është lojtari i dytë që Interi afron këtë merkato dimërore./h.ll/albeu.com

🚨 | ANNOUNCEMENT@FelipaoCaicedo is now an #Inter player! ⚫🔵🇪🇨

👉 https://t.co/5kTRNzFJe3#WelcomeFelipe #IMInter pic.twitter.com/09rMUVONpC

