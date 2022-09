Inter pëson goditjen e madhe, Skriniar transferohet te PSG

Interi dorëzohet. Milan Skriniar do të transferohet në Ligue 1 te PSG, pas këmbënguljes se kampionëve të Francës.

Ndërhyrja e Nasser Al-Khelaifit ka dhënë efekt dhe Steven Zhang ka pranuar propozimin e PSG, që të mos e humbë me parametra zero.

Interi do të përfitojë 74 milionë euro për shitjen e Skriniar. Ai pritet të kryejë vizitat mjekësore dhe më pas do të firmosë e të zyrtarizohet. /h.ll/albeu.com

Milan Skriniar to PSG, here we go! Full agreement completed with Inter in this After non, contracts are being prepared right now. €74m fixed fee. 🚨🔵🔴 #PSG

Milan Skriniar has agreed personal terms and he will complete medical tests in the next hours. pic.twitter.com/KCosDbklLi

— Fabrizio Romano (@FabrizzioR0mano) August 31, 2022