Inter për Skudeto me tre regjisorë, tashmë sfida në Bernabeu

Inter e mbyll ndeshjen me Romën në pak më shumë se gjysmë ore me një lehtësi çarmatosëse dhe, falë humbjes së Napolit, shkurton më tej kreun, tashmë të pushtuar nga Milani. Shfaqja e forcës në Olimpico vërteton momentin pozitiv të Nerazzurrëve, tashmë të pritur nga testi i Champions League ndaj Real Madridit, i cili vlen për vendin e parë në grup, gjithsesi i kaluar tashmë.

Një rezultat i pastër 3-0 i ndërtuar mbi bazat taktike të sjellë nga Simone Inzaghi te një ekip që tashmë kishte një sistem të mirëpërcaktuar, por pothuajse kurrë nuk kishte propozuar një futboll kaq të këndshëm për t’u parë, falë dialogut Brozovic-Calhanoglu , Bastonit si regjisor shtesë.

Bastoni bëhet edhe regjisori i tretë në fazën proaktive, por edhe lojtar anësor, pasi në rastin e golit të Dumfries. Është e qartë se shumë varet nga gjendja fizike dhe nga lojtarët , jo çuditërisht me hyrjen e Vidal, Gagliardini apo Sanchez të ndryshëm, fizionomia bëhet më shumë e kontrollit, e menaxhimit,por është më e lehtë kur je tashmë 3-0 në fund të pjesës së parë.

Tani sfida ndaj Ancelottit mund të përballet me një mendje më të lirë, ndoshta me një Lautaro dhe një De Vrij. Përveç kësaj, vendi i parë në grupin e Champions do të kurorëzonte një pjesë të parë të sezonit në një nivel shumë të lartë. Qershia do të ishte fundi i 2021 si i pari në ligë, duke qenë se mes dy xhirove është Milan-Napoli, por për momentin ambienti është më i përqendruar tek përfshirja e të gjithë skuadrës dhe qëndrueshmëria e performances./h.ll/albeu.com