Inter-Onana e kryer, e konfirmon gazetari i njohur italian

Duket se aventurës së Onana tek Ajax i ka ardhur fundi.

Inter ka kohë që e vëzhgon portierin e talentuar dhe së fundmi tashmë po pritet vetëm nënshkrimi i kontratës. Sipas gazetarit të njohur sportive, Fabrizio Romano, kontrata do të firmoset në javët e para të janarit të vitit 2022.

Onana nuk do të mund të firmosë kontratën në këtë muaj (dhjetor) por në janar. Ai do t’i bashkohet zikaltërve me parametra zero dhe do t’i bashkohet zyrtarisht në qershor të vitit 2022 edhe pse kontrata do të firmoset në janar nga të dyja palët./ h.ll/albeu.com

André Onana will sign his contract as new Inter player in the next weeks [January] – not in December. He’s joining Inter in June 2022 as free agent, never been in doubt 🤝🇨🇲 #Inter

Barcelona are not an option for Onana – he’ll join Inter for 2022/23 season. Here we go confirmed. pic.twitter.com/14WezMsoXL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2021