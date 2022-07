Fillimi i sezonit të ri po afrohet gjithnjë e më shumë.

Inter do të ndeshet nesër në ndeshjen e parë parasezonale kundër Luganos. Sezoni i ri do të shohë dy zikaltërit të veshin një fanellë me numër të ri.

Joaquin Correa do të mbajë fanellën me numrin 11, ndërsa Gosens fanellën me numrin 8.

Portieri i ri i Interit, Onana, ka zgjedhur fanellën me numrin 24./ h.ll/albeu.com