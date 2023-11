Inter Miami mohon ‘Last Dance’ mes Lionel Messit dhe Cristiano Ronaldos në Riyadh

Ajo që u përcaktua nga organizatorët si “Vallëzimi i fundit” mes Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi ishte në plan të organizohej në Arabinë Saudite në ndeshjen ndërmjet Inter Miami dhe Al Nassr. Megjithatë, deklarata e kushtëzuar është e domosdoshme sepse klubi amerikan e ka mohuar këtë: “Ne nuk do të luajmë Kupën e Sezonit të Riadit”

“Gjatë ditës u njoftua se Inter Miami do të luante në Kupën e Sezonit të Riadit. Ky informacion është i pasaktë. Deklarata përmban deklarata që i atribuohen Jorge Mas, pronarit të skuadrës. Por ai nuk ka bërë asnjë koment publik apo privat në lidhje me përgatitjen për sezonin e ri”, lexojmë në shënimin e klubit MLS, ku kujtohet gjithashtu se kalendari i kampeve stërvitore të skuadrës së Amerikës Veriore do të shpallet në javët në vijim.

Në karrierën e tyre Pleshti dhe CR7 kanë përjetuar 37 përplasje direkte, me Messin që ka 17 fitore kundër 11fitore të Ronaldos dhe plus 9 barazime.

Për sa i përket trofeve evropiane në bord, Ronaldo kryeson me pesë edicione të “Big Ears Cup” krahasuar me katër herë që Messi e ngriti atë.

Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo është një sfidë që nuk ka fitues. Kush është më i mirë nga të dy është teknikisht i pamundur sepse të dy përfaqësojnë dy mënyra të kundërta për të parë futbollin, nga njëra anë preciziteti teknik dhe më romantik i argjentinasit, nga ana tjetër fuqia dhe vëmendja obsesive ndaj fizikut të portugezit./albeu.com