Inter ka synuar mbrojtësin qendror gjerman, Ginter.

“FcInterNeës”, zbulon detajet e ofertës së zikaltërve për mbrojtësin e Borussia Monchengladbach.

Oferta e fundit për gjermanin është 3 milion euro në sezon plus bonuse dhe një kontratë 4 vjeçare. Të interesuar për Ginter janë Bayern Munich,Liverpool dhe Barcelona, por Inter është në avantazh për të nënshkruar kontratën me gjermanin që tashmë do të largohet me parametra zero./ h.ll/albeu.com