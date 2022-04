Inter do të ketë të ftuar idhullin e tifozerisë sot në derbi, do të zbresë në fushë

Sot në mbrëmje do të luhet derbi i Milanos për një biletë që do çojë vetëm një ekip në finalen e Kupës së Italisë.

Inter do të ketë një prej lojtarëve më të preferuar të tifozerisë së saj sot në mbrëmje në ndeshjen e derbit të Milanos, të vlefshme për gjysmëfinalen e dytë të Kupës së Italisë.

Adriano “Perandori” do të jetë sot i pranishëm në Milano dhe do të zbresë në fushë përpara se të fillojë sfida, dhe do të përshëndetet me tifozerinë./ h.ll/albeu.com