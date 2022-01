Inter dhe Marotta po mendojnë goditjen e madhe nga Seria A

Ndërkohë që duket se negociatat mes Juventusit dhe argjentinasit Paulo Dybala janë në prag të kolapsit, Interi po përcakton situatën pasi është i etur për të sjellë yllin e Bianconerëve në San Siro sezonin e ardhshëm.

Sipas ‘Gazzetta dello Sport’, Paulo Dybala do të refuzojë ofertën e fundit të Juventusit për të zgjatur qëndrimin e tij në Allianz Stadium deri në vitin 2026. Edhe pse dukej sikur të dy palët kishin arritur një marrëveshje më herët brenda sezonit, zyrtarët e klubit kanë vendosur të ndryshojnë kushte të ndryshme brenda propozimit të tyre të mëparshëm për kontratë. Si rezultat, argjentinasi është shumë i pakënaqur me situatën, duke bërë që ai të shkojë drejt refuzimit të zgjatjes së kontratës së Bianconerëve.

Me kontratën aktuale të Dybala-s që do të skadojë në fund të sezonit të këtij viti, Beppe Marotta është në prag të planifikimit të një lëvizjeje për yllin e Juventusit pasi ai është entuziast për idenë e transferimit të Dybalas me parametra zero. Interi po mendon të largojë Vidal dhe Vecino për të siguruar mundësinë për të paguar pagën e tij, Marotta beson se Dybala do të ishte i përshtatshëm për skuadrën e Inzaghit.

Gjatë gjithë kohës së tyre së bashku në Torino, Marotta dhe Dybala kanë zhvilluar një marrëdhënie shumë të ngushtë pasi ishte truri italian që e shtyu ‘Zonjën e Vjetër’ të nënshkruante me lojtarin argjentinas nga Palermo. Si rezultat, Marotta shpreson që lidhja e tij e ngushtë me mesfushorin sulmues 28-vjeçar mund të ndihmojë për të bindur Dybala që të largohet nga Juventus për zikaltër në fund të sezonit./ h.ll/albeu.com