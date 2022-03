Inter apelon zyrtarisht kërkesën për të marrë fitoren në tavolinë ndaj Bologna

Interi paraqiti një apel për ndeshjen e pa luajtur më 6 janar 2022 kundër Bolonjës, veçanërisht kundër vendimit për të mos i dhënë Nerazzurrëve një fitore 3-0.

Më poshtë është pajisja e publikuar nga CONI:

“Kolegji i Garancisë së Sportit ka marrë një ankesë nga kompania FC Internazionale Milano SpA kundër Federatës Italiane të Futbollit (FIGC) dhe kundër kompanisë Bologna Football Club 1909 SpA dhe Profesionistëve të Ligës Kombëtare të Serisë A. për anulimin dhe/ose reformimin e vendimit të Gjykatës Kombëtare të Apelit të FIGC-së, Seksionet e Bashkuara, nr.172 / CSA / 2021-2022, botuar më 23 shkurt 2022, i cili rrëzoi ankesën nr. 155 / CSA / 2021 -2022, propozuar nga Interi më 30 janar 2022, kundër vendimit të Gjykatës Kombëtare Sportive, botuar me CU n. 147 të datës 21 janar 2022 në lidhje me ndeshjen Bologna-Inter të datës 06 janar 2022, me të cilën sanksionet e parashikuara nga neni. 53 NOIF për mungesën e mosmarrëveshjes së së njëjtës ndeshje, duke i transferuar Lega Nazionali Professionisti Serie A masat e nevojshme organizative në lidhje me mosmarrëveshjen e kësaj të fundit.

Ankuesi, FC Internazionale Milano SpA, kërkon Kolegjin e Garancisë:

– në radhë të parë, të reformojë vendimin e kundërshtuar, duke vendosur në mënyrë efektive mosmarrëveshjen dhe duke zbatuar sanksionet e parashikuara nga neni. 53 NOIF për mosmarrëveshjen e ndeshjes Bolonja – Inter të datës 6 janar 2022, e paarritshme për shkak të forcës madhore në bazë të nenit. 55 NOIF;

– në alternativë, t’i referohen organit gjyqësor federal kompetent, duke shpallur parimin e ligjit, në zbatim të nenit. 12-bis, paragrafi 3, i Statutit CONI dhe 62 i Kodit të Drejtësisë CONI”./ h.ll/albeu.com