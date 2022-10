Insigne flet për herë të parë: Kam humbur një vajzë

Lorenzo Insigne për herë të parë ai foli për dramën e tij familjare që e ka prekur kohët e fundit.

Në fakt, ai dhe gruaja e tij humbën një vajzë që e prisnin prej gjashtë muajsh.

“Dihet që javët e fundit më është dashur të përballem me probleme personale, por ndoshta jo të gjithë i dinë arsyet. Kështu që do të sqaroj, unë dhe gruaja ime kemi humbur një vajzë, e cila do të mbetet gjithmonë në zemrat tona.

Patëm një humbje të madhe me gruan time dhe nuk ishte e lehtë për ne. Po përpiqemi të ecim përpara së bashku. Kemi dy fëmijë të tjerë të bukur, por vajzën tonë nuk do e harrojmë kurrë”, është shprehur i prekur sulmuesi italian./h.ll/albeu.com