Insigne është ende bast i Antonio Contes

Lorenzo Insigne është bërë një nga objektivat më të mëdhenj të Tottenham për verën e ardhshme. Italiani vazhdon të tërheqë Napolin për të rinovuar kontratën e tij dhe gjysma e Europës ka në axhendë italianin.

Antonio Conte, një njohës i shkëlqyeshëm i Serisë A, ka rekomanduar drejtpërdrejt nënshkrimin e tij dhe ata shpresojnë që klubi të vendosë bast për sulmuesin . Në favor të tij është se nuk do të përfshinte një shpenzim të madh financiar, kështu që vetëm lojtari do të duhej të arrinte një marrëveshje.

Futbollisti ishte një nga arkitektët e mëdhenj të Evropianit m Azzurros dhe doli shumë i përforcuar nga gara. Në parim, qëllimi i lojtarit ishte rinovimi me ato të San Paolos, por interesi i ngjallur nga klubet e tjera ka bërë që ai të vlerësojë opsione të tjera.

Antletico Madrid dukej vendi më i mirë për të marrë përsipër shërbimet e tij, por ky interes do të ishte ftohur javët e fundit . Tani, Toronto FC dhe Tottenham janë vendet më të mira për të marrë përsipër Insigne, i cili tani do të duhet të vendosë nëse do të vazhdojë në Seri apo do të provojë në Premier League.

Oferta nga kanadezët është financiarisht superiore, por pa dyshim që ulja në MLS do të ishte një hap prapa në garë. Ajo që është e qartë është se Spurs nuk kanë thënë fjalën e tyre të fundit dhe mund të ngrenë ofertën për të përfunduar bindjen e italianit./albeu.com