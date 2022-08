Lorenzo Insigne ka gjetur golin e parë në MLS me fanellën e Torontos. Italiani ndëshkoi skuadrën e Nashville në fitoren 4-3 në transfertë.

Insigne shtangu portierin e skuadrës vendase me një goditje në afërsi të zonës.

Lorenzo Insigne with his first MLS goal! 💥@TorontoFC double their lead on the road. pic.twitter.com/DHLxuGWSEu

— Major League Soccer (@MLS) August 7, 2022