Iniesta pët Yamal: Nuk është normal

Spanja është kandidatja kryesore për titullin final të Kampionatit Evropian. Kombëtarja e Luis de la Fuente po i befason të gjithë me cilësinë e shprehur nga individët dhe lojën e treguar nga skuadra.

Andrés Iniesta, një mesfushor që la gjurmë të qarta në futbollin spanjoll dhe te Barcelona në kulmin e tij, ka komentuar për situatën.

Fillimisht një gjykim për fëmijën e mrekullueshëm Lamine Yamal:

“Ai nuk përshtatet me parametrat normalë. Në moshën 16-vjeçare, rëndësia që kishte këtë vit te Barça, rëndësia që kishte në ekipin kombëtar… Nxiteni të vazhdojë kështu, nga jashtë shihet një grup shumë i bashkuar në kombëtare që transmeton një ndjesi të shkëlqyer. Natyrisht, këto janë situata që duhen shfrytëzuar. Unë gjithashtu besoj se ne duhet të monitorojmë gjithmonë përparimin e tij dhe ta bëjmë atë të rritet me kalimin e kohës”.

Një koment për fatin e keq të Pedrit për shkak të dëmtimit që ka pësuar: “Kur ndodhin këto gjëra, duket se nuk ka një të nesërme. Të gjithë futbollistët kalojnë momente dëmtimi. E rëndësishme është që ai të mësojë nga gjërat që i shkojnë mirë, kjo do ta bëjë atë të përmirësohet me ekipin kombëtar dhe me Barçën”.