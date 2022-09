Infantino zbarkon nesër në Tiranë, zbulohen takimet e kreut të lartë të futbollit

Gianni Infantino do të zbarkojë ditën e nesërme në Tiranë. Presidenti i FIFA-s do të zhvillojë një sërë takimesh në kryeqytetin e Shqipërisë.

Sipas “Supersport”, kreu më i lartë i qeverisë së futbollit do të takohet me presidentin e FSHF-së, Armand Duka, ndërsa më pas do të ketë edhe një takim me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.

Kreu i FIFA-s do të vizitojë shtëpinë e futbollit në vendin tonë Federatën Shqiptare të Futbollit dhe do të inspektojë nga afër stadiumin “Air Albania”, ku vitin e shkuar priti finalen e parë të Conference League./ h.ll/albeu.com