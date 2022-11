Infantino kritikon kritikët e Katarit: Unë sot ndihem një prej tyre, mos gjykoni

Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, kritikoi kritikët e Katarit nga Evropa në prag të Kupës së Botës.

Organi qeverisës global i lojës është sulmuar për vendimin e tij për ta çuar finalen në Katar, ku trajtimi i punëtorëve migrantë dhe të drejtat e personave LGBTQ + kanë qenë në qendër të vëmendjes.

Përpara ndeshjes hapëse të turneut të dielën, Infantino tha: “Ne kemi thënë shumë, shumë mësime nga disa evropianë, nga bota perëndimore.

Unë mendoj se për atë që ne evropianët kemi bërë 3,000 vitet e fundit, duhet të kërkojmë falje për 3,000 vitet e ardhshme përpara se të fillojmë t’u japim mësime morale njerëzve.”

Infantino shtoi: “Sot ndihem Katar. Sot ndihem arab. Sot ndihem afrikan. Sot ndihem homoseksual. Sot ndihem i paaftë. Sot ndihem një punëtor migrant.

Sigurisht që nuk jam Katari, nuk jam arab, nuk jam afrikan, nuk jam homoseksual, nuk jam me aftësi të kufizuara. Por më pëlqen, sepse e di se çfarë do të thotë të diskriminohesh, të ngacmosh, si i huaj në një vend të huaj. Si fëmijë më ngacmonin sepse kisha flokë të kuqe dhe njolla, plus isha italian, kështu që imagjinoni.

Çfarë bëni atëherë? Ju përpiqeni të angazhoheni, të bëni miq. Mos filloni të akuzoni, ziheni, ofendoni, filloni të angazhoheni. Dhe kjo është ajo që ne duhet të bëjmë.’

Infantino dukej se sugjeroi se Evropa duhet ‘të bëjë ashtu siç bëri Katari’ duke lejuar punëtorë emigrantë.

“Nëse Evropa do të kujdesej vërtet për fatin e këtyre të rinjve,” tha Infantino duke iu referuar punëtorëve migrantë. “Evropa mund të bëjë siç bëri Katari, të krijojë disa kanale ligjore, ku të paktën një numër, një përqindje e këtyre punëtorëve mund të vijnë.”

Ulni të ardhura… por jepuni atyre pak shpresë, jepuni atyre një të ardhme. Kjo do të thotë që ne nuk duhet të tregojmë atë që nuk funksionon, edhe këtu në Katar, natyrisht, ka disa gjëra që nuk funksionojnë dhe duhet të adresohen.

Ky leksion moral që jep, i njëanshëm, është thjesht hipokrizi.”

I pyetur për sigurinë e mbështetësve homoseksualë që udhëtojnë në vend, Katari renditet si një nga vendet më të rrezikshme në tokë për të qenë homoseksual, Infantino tha se ai dhe organizatorët kishin ‘konfirmuar’ se të gjithë ishin të mirëpritur.

“Ata (organizatorët e Katarit) e kanë konfirmuar dhe unë mund të konfirmoj se të gjithë janë të mirëpritur. Nëse keni një person aty-këtu që thotë të kundërtën, nuk është opinioni i vendit, sigurisht nuk është mendimi i FIFA-s”, tha ai.

“Si për punëtorët, këto janë procese”, tha ai. “Sigurisht që besoj se duhet lejuar si president i FIFA-s, por kalova një proces”.

Është raportuar nga një numër burimesh se rreth 6,500 punëtorë migrantë kanë vdekur në Katar që nga fillimi i përgatitjeve për Kupën e Botës. Katari ka ndërtuar stadiume, hotele, një port në det të thellë, një zgjerim në aeroport dhe një sistem të tërë metroje në përgatitje për turneun.

Infantino pretendoi se ai e trajtoi çështjen e punëtorëve migrantë ‘drejtpërsëdrejti’ kur mbërriti tre vjet më parë.

“Unë erdha këtu tre vjet më parë dhe e trajtova çështjen e punëtorëve migrantë menjëherë, që nga takimi im i parë,” tha ai./ h.ll/albeu.com