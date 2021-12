Ideja e Sarrit: Strakosha në vend të Reinës

Tani për tani, me lojtarët në dispozicion, Sarri mund të sjellë vetëm disa formacione të reja.

Strakoshën qmund të debutojë në Serie A kundër Sampdorias. Për momentin ai ka luajtur vetëm në Europa League, raporton Corriere delllo Sport.

Momenti i keq i Reinës:

Lacio merr shumë gola, në vërshimin e kritikave përfundoi edhe spanjolli, i cili u shfaq jo shumë reaktiv në situata të ndryshme. Si për të thënë: në disa fusha ai mund të kishte bërë më shumë. Ai pranon kritikat dhe shikon përpara:

“Më vjen keq për momentin, por nuk do të dorëzoheM. Me punë me kokë ulur dhe përulësi del”, ka shkruar ai në Instagram. shkroi portieri.

Këtë herë Pepe mund të ulet në pankinë dhe të shohë kolegun e tij, i cili ka humbur pronësinë prej një viti e gjysmë, në vend të tij. Një vendim që i përket Sarrit dhe që ai do ta marrë në finale, para nisjes për në Genoa. /albeu.com/