Icardi pritet si “mbret”, tifozët e Galatasaray “pushtojnë” rrugët (VIDEO)

Maro Icardi është sulmuesi më i ri i klubit turk ku i cili ka mbërritur nga PSG në formën e huazimit.

Icardi nuk ka patur një pritje kaq të madhe asnjëherë, me tifozët turq të cilët e kanë pritur si një mbret ardhjen e tij.

Në pamjet e mëposhtme, duket qartë se tifozët e Galatasaray shpërthejnë në këngë kur Icardi zbarkon në Stamboll./ h.ll/albeu.com

🇹🇷 Galatasaray fans are getting ready to welcome Mauro Icardi. 🟡🔴

Icardi and his family are already on a flight to Istanbul.✈️#Galatasaray #SüperLig #Icardipic.twitter.com/d4UqoKlZpg

