Ibrahimoviç zbulon se kush është më i mirë midis CR7 dhe Messit

Përmes Corriere TV , deklarata të tjera të Zlatan Ibrahimovic dalin në komentin e librit të tij të ri “Adrenalina”:

Sportisti më i madh ndonjëherë?

“Më i madhi në histori është Muhamed Ali, jo vetëm për atë që bëri në ring, por edhe për atë që bëri jashtë. Për karakterin e tij, personalitetin e tij dhe sa i fortë ishte.”

Si ndryshoi loja ime në moshën 40 vjeçare?

“Unë po përshtatem, para së gjithash për atë se si më do trajneri në fushë, dua të ndihmoj sa më shumë ekipin dhe shokët e skuadrës, përshtatem me gjithçka, nuk bëj gjërat që nuk duhen. Para se të isha më aktiv, tani zgjedh se çfarë mund të bëj për të qenë në dispozicion të ekipit”.

Lojtari më i fortë i të gjitha kohërave?

“Ronaldo Fenomeni. Më shumë se Maradona? Nuk e kam jetuar live, ndoshta për brezat e tjerë është më i forti nga të gjithë. E pashë Ronaldon live dhe si fëmijë e imitova, u përpoqa dhe vazhdova”.

Zgjedh Messin apo Ronaldon?

“Ata janë të dy shumë të fortë. Një zgjedhje e vështirë, nëse më duhet të them se zgjedh Messin e bëj sepse kam luajtur me të, e kam parë nga afër dhe e di që gjithçka që ai bën është natyrale, nuk është e ndërtuar. Është e gjitha lëvizje, gjithçka natyrore”.

Mbrojtësi më i fortë përballet?

“Ka shumë, nëse luan në Itali, përballeshe me më të mirët, edhe nëse 10 vite më parë ata ishin ndryshe. Ata ishin më të ashpër, atëherë nuk kishte VAR dhe mund të kalonin kufirin në agresivitet dhe në mënyrën se si luanin. Paolo Maldini, Nesta, Stam, Chiellini etj, por Thiago Silva, kur luaja me të, gjithmonë thosha se kisha një Ibrahimovic në mbrojtje, më të kompletuarin. Ai kishte gjithçka. Në PSG fituam së bashku, me të vërtetë një top”.

Kush e fiton Scudetton?

“Të shohim, do të jetë shumë interesante. Kushdo që mund të qëndrojë më gjatë në krye do të fitojë. Scudetto fitohet në shkurt / mars, jo tani”.

Çfarë mendoj unë për hetimin e Juventusit?

“Unë nuk di asgjë për këtë dhe nuk jam personi që duhet të përgjigjem dhe të gjykoj”.

Cili është sekreti për të arritur të 40-at si kjo?

“Mentaliteti. Duhet të punosh shumë dhe shumë, unë bëj sakrifica. Unë po sfidoj trupin tim çdo ditë.”

A e mora vaksinën?

“Duhet ta bëj, duhet të marr dozën e tretë. Unë jam plakur tani …”./h.ll/albeu.com