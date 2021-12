Ibrahimoviç prezanton librin e tij

Zlatan Ibrahimovic flet për karrierën dhe sezonin aktual. Këto janë fjalët e tij të mbledhura në event: “Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini. Jam i lumtur, përgjigja për librin është pozitive. Është historia ime, dua të falënderoj njerëzit që më kanë shoqëruar në karrierën time.

Në anën e pasme si një gjest për të përmbysur situatat: “Duhet të zgjedhësh rrugën tënde dhe të besosh në veten tënde. Ti bën një gabim dhe mëson, që të jem i përsosur do të thotë të jesh vetvetja. Unë kam qenë i suksesshëm, nëse jam akoma këtu në 40 do të thotë se kam bërë diçka mirë”.

Për të qenë ende vendimtar: “Pas dëmtimit që më bëri të qëndroj jashtë për një vit, kuptova se futbolli është gjithçka për mua. Kam frikë të ndalem sepse nuk e di se çfarë më pret më pas. Gjithsesi, po tregoj se me mentalitetin e duhur mund të bëj akoma ndryshimin. Është e gjitha rikuperimi, dëshira që duhet të kesh. Atëherë unë kam një mentalitet: ‘Pse të jesh normal kur mund të jesh më i mirë?’.

Për adrenalinën: “Më vjen me qëllimet që i kam vënë vetes. Çdo ditë zgjohem me dhimbje, por me adrenalinën vazhdoj. Goditja e djeshme lart më çon përpara, nuk fitova dhe më djeg. Nuk jam i lumtur. Gjithashtu, kjo është adrenalina për ndeshjen e radhës.

Tani a po e shton adrenalina Scudetton për Milanin? "Sigurisht, sigurisht".