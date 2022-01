Ibrahimovic këshillon Mbappen: Shko te Real Madrid

E ardhmja e Kylian Mbappe do të jetë temë e diskutimeve të pabesueshme përpara merkatos së verës, me sulmuesin e Paris Saint-Germain që do të jetë i disponueshëm për një transferim dhe Zlatan Ibrahimovic e ka këshilluar atë të nënshkruajë për Real Madridin.

Nuk është një ankand veçanërisht i hapur për Mbappe, me lojtarin që ka dashur gjithmonë të përfaqësojë ‘Los Blancos’, por PSG do të mbetet në siklet nëse humbet lojtarin e tyre yllin për asgjë.

“Vetëm Kylian mund t’i përgjigjet kësaj pyetjeje, varet nga ajo që dëshiron dhe çfarë mendon”, shpjegoi Zlatan për ‘L’Equipe’ kur u pyet për të ardhmen e Mbappes.

“Është e vërtetë që një ditë më pyeti dhe unë iu përgjigja: “Po të isha në vendin tuaj, do të shkoja te Real Madrid”.

“Kam pasur mundësinë të luaj për ekipe të ndryshme në vende të ndryshme, kështu mësova dhe u rrita. Të luash në shtëpi gjatë gjithë karrierës është e lehtë.”/ h.ll/albeu.com