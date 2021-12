Ibra zbulon telefonatën me Nasser El Khelaifin

Pas ndeshjes ndaj Genoas të cilën Milani e fitoi me rezultat 3-0, sulmuesi Zlatan Ibrahimovic ka thënë se ai është duke e menduar opsionin për ta vazhduar kontratën edhe për një vit tjetër.

Ai deklaroi se rinovimi i kontratës së Stefano Piolit mund të jetë njëra nga arsyet që e motivon atë për të vazhduar qëndrimin te “Rossonerët”.

Por, bashkëpunimi i Ibras me Milanin ka mundur të shkëputej shumë lehtë në verën e këtij viti kur ai ishte në fund të kontratës së tij.

Këtë e ka konfirmuar vetë sulmuesi suedez në librin e tij “Adrenalina” i cili ka zbuluar se në atë kohë e kishte telefonuar presidentin e PSG-së Nasser El Khelaifin të cilit i kishte thënë se nëse nuk e vazhdon kontratën me Milanin është i gatshëm ta marr rolin e drejtorit sportiv në PSG me premtimin se do t’ia rregullonte skuadrën.

“Verën 2021 iu ofrova PSG-së si drejtor sportiv. E thirra Nasserin (presidentin) dhe i propozova duke i thënë: Nëse nuk rinovoj kontratën me Milanin, do të vij në PSG dhe do të rregulloj skuadrën tënde. Ai qeshi por nuk tha jo”, shkruan Ibra në librin e tij.