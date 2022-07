I “zhveshur” në mbrojtje, Chelsea tanimë insiston për Kimbempe

Pasi në përpjekje për të nënshkruar me Ake, Chelsea tanimë kërkon shërbimet e mbrojtësit të PSG, Presnel Kimbempe që me gjasë do të jetë partner me Kounde në qendër.

Qendërmbrojtësi 26-vjeçar i cili është pjesë edhe e kombëtares franceze e di se këtë sezon do të jetë i vështirë për të luajtur, pasi do të jetë çifti Marquinhos-Ramos ose Skriniar, i cili tashmë ka rënë dakord me Interin, që Gaultier do të përdori. Kjo i shtohet një projekti interesant të ardhshëm të ofruar nga Londra, bën që ardhja e francezit në Stamford Bridge të marrë fuqi.

Chelsea do të paguante 50 milionë euro për pasimin e mbrojtësit, shumë afër 60 të kërkuar fillimisht nga skuadra pariziene. Marrëveshja mund të mbyllet në ditët në vijim pasi lojtari t’u ketë dhënë tashmë dritën jeshile bluve për të vazhduar me nënshkrimin e tij./albeu.com