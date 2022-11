I shënoi Italisë, Ismajli: Kemi bërë një ndeshje të madhe, me punë mund t’i korrigjojmë këto gabime

Shqipëria u mund në “Air Albania” me rezultatin 1-3 përballë Italisë në miqësore. Ismajli ishte ai që shënoi për kuqezinjtë në këtë sfidë dhe për këtë gjë ai u ndje shumë i lumtur, por kërkon akoma më shumë punë për të bërë më mirë.

Ky gol nuk vjen nga rastësia. E prisje të shënoje? – “Të them të drejtën kemi bërë një ndeshje të madhe. Kemi luftuar deri në fund. E kam pritur golin. Jam në një formë mjaftë të mirë. shpresoj të vazhdoj kështu.

Pse na ndodh kjo në shumë raste? – Pas golit na zuri euforia. Goli i parë ishte pak fat, i dyti me kundërsulm. Me punë dhe përkushtim mund t’i korrigjojmë këto gabime.

Në një skuadër më me emër? – Shpresoj të vijë diçka më e mirë dhe me punë do të shohim gjithmonë suksese”, u shpreh Ismajli për “Super Sport”.