I pamundur kalimi i Dembele te PSG-ja, Barcelona provon me Arsenalin

Arsenali po pret të bëjë një nënshkrim të nivelit të lartë, pasi iu nënshtrua Tottenhamit dhe Juventusit në luftën e tyre për të përforcuar sulmin me një sulmues të lartë. Vlahovic zgjodhi “Zonjën e Vjetër” dhe Paratici e çoi Kulusevskin te “Spurs”. Morata e ka refuzuar ofertën, kështu që tani po shfaqet një opsion i ri, Ousmane Dembele.

Me Aubameyang në rrugën e tij drejt Barcelonës për të luajtur në formë huazimi, Barcelona i ka ofruar entitetit londinez që të presë anësorin francez dhe nëse nuk mund ta largojnë atë, do të jetë e vështirë për të nënshkruar me Gabonezin, si dhe do t’i ndërlikojë shumë gjërat për katalanasit në seksionin ekonomikisht dhe financiarisht Fair Play.

Arteta, siç është parë, do të mirëpriste shtimin e sulmuesit francez, edhe pse disa pika të rëndësishme do të kishin mbetur ende për t’u zgjidhur, si paga e futbollistit, i cili duke menduar të jetë lojtar i lirë në verë, do të kishte oferta të rëndësishme për muajin korrik. Negocimi është duke u zhvilluar. /albeu.com