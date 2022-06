I kishte në huazim, Milani blen përfundimisht dy lojtarët

Kryesia e kampionëve të Italisë, Milan, vendosi të blejë mbrojtësin Alessandro Florenzi dhe sulmuesin Junior Messias. Deri më tani ata performuan në klub në formë huazimi.

Vlen të përmendet se Milani do të kursejë seriozisht në blerjen e tyre, të dy do të kushtojnë gjithsej vetëm shtatë milionë euro. Florenzi do të blihet për 2.7 milionë euro, megjithëse fillimisht në kontratë ishte parashikuar shuma prej 4.5 milionësh.

Por Junior Messias do të kushtojë vetëm 4.5 milionë, të cilat do të paguhen në arkën e Crotone. Megjithatë, në këtë rast, shuma e përcaktuar fillimisht në kontratën e huazimit ishte më e lartë, por ITASportPress nuk raporton se cilën. /albeu.com/