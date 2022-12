I bëri serbët për “ujë të ftohtë”, tifozja shqiptare: U ankuan te sigurimi, më ndryshuan vendin (VIDEO)

Ndeshja Zvicër – Serbi, rezervoi atë që të gjithë prisnim, emocione të forta, patriotizëm dhe në fund rezultat pozitiv.

Përpos asaj që ndodhi në fushën e blertë, ngjarje të jashtëzakonshme ndodhën edhe në shkallët e stadiumit.

Një video e një tifozeje shqiptare u bë virale në rrjet. Ajo teksa ishte duke lëvizuar mes tifozave serbë bënte simbolin e shqiponjës pa i lëvizur qërpiku.

Tifozja e indentifikuar si Anila Mahalla, përmes një sqarimi në rrjetin social “Instagram” sqaruar se çfarë vërtet ka ndodhur në atë moment dhe gjatë ndeshjes.

A fan has just been escorted out of #SRB vs #SUI as she does the Albanian double-eagle gesture #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qZW0xCtLuM

— Neil Barker (@Mockneyrebel) December 2, 2022