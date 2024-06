Hungaria publikon foton e parë të Vargas në spital pas operacionit të suksesshëm për dëmtimin e rëndë në kokë

Kombëtarja e Hungarisë ka dhënë një përditësim premtues për gjendjen e lojtarit Barnabas Varga pas përplasjes së tij të fortë me Angus Gunn në Euro 2024.

Përpara se Hungaria të shënonte një fitore dramatike të minutave të fundit kundër Skocisë në ndeshjen e tyre në Grupin A të dielën, Varga mori kujdes urgjent mjekësor pas përplasjes me Gunn.

Sulmuesi hungarez ra pa ndjenja pas përplasjes së tij me portierin skocez përpara se të transportohej në një spital lokal.

Pas ndeshjes, ylli i Liverpoolit, Dominik Szoboszlai, i cili u pa duke nxituar stafin mjekësor në Shtutgart, i bëri thirrje UEFA-s që të ndryshojë protokollet e saj në lidhje me incidentet mjekësore.

Llogaria zyrtare e ekipit kombëtar të Hungarisë në Twitter tani ka ndarë një imazh të lojtarit të tyre në spital, i rrethuar me miqtë, familjen dhe menaxherin Marco Rossi.

Ata postuan një imazh të Vargës i ulur nga shtrati i tij i spitalit, shoqëruar me mbishkrimin: “Të udhëhequr nga Marco Rossi, disa anëtarë të stafit profesional dhe Endre Botka, që përfaqësonte lojtarët, vizituan Barnabas Varga në Klinikum Stutt. Vizitorët interpretuan urimet i gjithë ekipit për lojtarin”.

Babai i lojtarit gjithashtu ndau një përditësim teksa konfirmoi se operacioni është kryer me sukses.

“Së bashku me gruan time, ne presim lajmin që do të na dërgojë e dashura e Barnit. Operacioni është kryer, e dashura e Barnit do të japë informacion për gjendjen e fëmijës tonë çdo minutë nëse është e nevojshme”.

“Nuk dihet ende se kur do të dalë nga spitali në Shtutgart dhe as sa kohë do të mungojë. Nuk është sekret, familja ka kaluar momente të vështira para ekranit të televizionit, por tani mund të jemi më të qetë”, ka thënë babai i lojtarit.

Ndryshe, Hungaria mund të kalojë në raundin tjetër të turneut si një nga ekipet më të mira të vendit të tretë në varësi të rezultateve të tjera. /Telegrafi/