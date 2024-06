Humbja me Spanjën, Berat Gjimshiti: Jam i lumtur, meritonim barazimin

Shqipëria është mposhtur me rezultatin 0 me 1 nga Spanja. Humbje që e mbyll rrugëtimin e kuqezinjve në Euro 2024 si vend i fundit i grupit B me 1 pikë.

Në fundin e ndeshjes foli për Klan TV Berat Gjimshiti.

“Janë shumë gjëra, nuk di ku ta filloj. E filloj nga ekipi dhe stafi. Jam i lumtur përsa i përket performancës në fushë, jo për ndeshjen e parë sepse emocione. Me kroatët meritonim fitore, dhe sot barazim ishim në lojë. Falenderoj gjithë tifozët që na kanë përkrah kaq shumë.

Gjëja më e rëndësishme të shihnim përpara. Kemi bërë disa gabime, po kjo është eksperiencë që të rrit. Kemi shumë për herë të parë në Europian siç jam dhe unë”, u shpreh Gjimshiti.