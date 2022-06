Tani 35 vjeç, Hulk la mënjanë fuqinë e tij pothuajse të mbinatyrshme.

Dhe në ndeshjen mes Atletico Mineiro dhe Flamengo, ai shënoi në mënyrë të pazakontë dhe artistike.

Shikoni topin e bukur përballë portierit, që përfundoi në rrjetë. /albeu.com/

35-year-old Hulk still making it look easy 👌

