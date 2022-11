Holandë-Ekuador: Ndeshje për kualifikim në Doha, formacionet e mundshme

Holanda dhe Ekuadori kryqëzojnë shpatat në stadiumin Khalifa të Dohas, me të dyja skuadrat në krye të Grupit A me 3 pikë, ku fituesi përparon në fazën me eliminim direkt.

Tulipanët vijnë nga fitorja 2-0 me Senegalin, me golat e Gakpo dhe Klaassen.

Me fitore, ndaj vendit pritës, e nisi edhe Ekuadorin në premierën e Botërorit, duke fituar gjithashtu 2-0. Me Ener Valencia si protagonist i një dopiete.

Louis van Gal e nis pritet të startojë me skemën 3-4-2-2 ku Depay pritet ta nisë sfidën titullar.

Formacionet e mundshme:

Holandë (Louis van Gaal/ 3-4-1-2): Noppert – De Ligt, Van Dijk, Ake, Dumfries, Berghaus, F. De Jong – Gakpo – Depay, Berkwain.

Ekuador (Gustavo Alfaro/ 4-4-2): Galindez- Presiado, Torres, Incapier, Estupinian – Plata, Mendes, Caicedo, Ibarra – Estrada, Valencia. /G.D albeu.com/