Kombëtarja holandeze tashmë do të ketë një trajner të ri pas Kupës së Botës “Katar 2022”.

Ronald Koeman do të rikthehet në krye të kombëtares holandeze duke filluar nga 1 janari 2023. Federata e Futbollit ka njoftuar se ish-trajneri i Barcelonës do të zërë vendin e Louis van Gaal, i cili do të drejtojë ekipin për Kupën e Botës në Katar./ h.ll/albeu.com