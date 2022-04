HISTORIA/ Villarreali ka 8 lojtarë në Champions! Nga vjen një akademi kaq efektive?

Villarreali ka bërë tashmë një mrekulli në këtë Ligë të Kampionëve duke kaluar Juventusin dhe Bayernin për të kaluar në gjysmëfinale. Vendi i shtatë në La Liga, një qytet me një popullsi pothuajse 30 herë më të vogël se në Mynih (50 mijë kundrejt 1.5 milionë), një buxhet 6 herë më i vogël se buxheti i Bayernit.

Por ndryshimi nuk është vetëm në para dhe në popullsi: asnjë çerekfinalist i Champions League nuk ka një numër kaq të madh lojtarësh në listë. Në këtë Champions League, Villarreali kishte 8 futbollistë nga akademia. Për krahasim: Chelsea 6, Real Madrid 5, Bayern 4, Benfica 3, Manchester City 2, Liverpool 1 dhe Atletico Madrid 1.

Edhe pse Akademia e Villarrealit është larg nga më e madhja në botë. Asnjëherë nuk renditet në Top 5 më të mirat si Barcelona, ​​Lyon ose Rennes. Nuk është as në krye të akademive më fitimpurëse: Benfica, Monaco dhe Ajax janë në krye, shkruan albeu.com.

Si ndodhi që një klub familjar nga Salekhard (me 50,000 njerëz) të ketë një akademi kaq efektive?

Solnechnogorsk. Një qytet i vogël spanjoll pa asgjë për të bërë veç futbollit

Villarreali nuk është thjesht një qytet i vogël. Ky është një vend krejtësisht i pazakontë në rrugën nga Valencia në Castellon de la Plana.

Tetëdhjetë mijë metra katrorë në periferi të Villarreal është pushtuar nga një akademi futbolli. Reuters vlerësoi se pronari i klubit Fernando Rauch shpenzoi 42 milionë euro për të.

• Katër fusha natyrale për lojëra 11 me 11: një për stërvitjen e ekipit të parë, dy për të rinjtë plus një stadium me 3500 vende.

• Tre fusha të tjera artificiale

• Dy fusha universale për detyra të veçanta. Ato ndryshojnë edhe në shenja – në formën e gjashtëkëndëshave, katrorëve ose thjesht në të gjithë fushën.

Baza, ekipi i të rinjve dhe akademia e Villarreal po stërviten në këtë bazë – të gjithë së bashku. Fëmijët duhet të mendojnë se rruga për në ekipin kryesor është e hapur, kështu që dritaret e shkollës së konviktit shikojnë nga fusha e stërvitjes së bazës.

Forca e Villarrealit nuk është vetëm në fusha. Gjëja kryesore është qasja e duhur ndaj lojtarëve dhe strukturës së brendshme.

“Sekreti ynë është puna e palodhur dhe përulësia”, shpjegoi legjenda e klubit Marcos Senna. “I yni është një qytet shumë i vogël.”

Si funksionon Akademia e Villarrealit: personalizimi dhe psikologjia maksimale

“Të gjitha akademitë në Spanjë në përgjithësi punojnë në të njëjtën mënyrë,” thotë Rafael Ruiz, kurator i akademisë së Villarreal në Krasnodar, në një intervistë për Sports.ru. “Çdo vit drejtuesit e sistemeve të trajnimit të klubeve mblidhen dhe diskutojnë njohuritë dhe metodologjitë. 80-90% e metodave janë të ngjashme për të gjitha klubet. Në Villarreal ka më shumë vëmendje për të rinjtë dhe një ekip i shkëlqyer si Villareal B në ligën e 3 spanjolle. Ajo tani do të hyjë në Segunda dhe do të jetë e dyta në mesin e klubeve të La Ligës atje pas Real Sociedad. Ekipi B merr shumë vëmendje, si Unai Emery duke parë ndeshjet.

Real Madrid dhe Barça fitojnë me skauting. Ansu Fati dhe Gavi janë nga Andaluzia, Pedri ka lindur në Kanarie. Të gjitha ekipet e forta të të rinjve vijnë në turneun MIC (Kupa Ndërkombëtare e Mesdheut) – ka majat dhe ata tërheqin fëmijë nga Valencia, Sevilla dhe ekipe të tjera më të vogla. Prindërve u ofrohet një punë e lezetshme (pa këtë, transferimi nuk mund të bëhet sipas rregullave), ata menjëherë nënshkruajnë një kontratë me fëmijët. Tashmë në nivelin e fëmijëve, kushtet financiare janë krejtësisht të ndryshme. Villarreali ua merr të tjerëve – ata dinë më mirë se si të punojnë me lojtarët këtu”.

Megjithatë, çerekfinalistja e Champions League ka pak sekrete. Vëmendje e veçantë i kushtohet personalizimit dhe psikologjisë.

“Personalizimi është çelësi i suksesit të akademisë së klubit,” thotë kryetrajneri i Akademisë Villarreal, Arsen Khyrkhyryan, në një intervistë për Sports.ru. – Nuk kam parë asgjë si në Villarreal askund në Rusi dhe Spanjë. Lojtarët fillimisht ndahen sipas pozicionit, dhe më pas sipas aftësive që duhen punuar. Për shembull, në një kolonë ka katër mbrojtës të djathtë. Ata kanë detyra primare: lidhjen me zonat e duhura në sulm, aftësinë për të shërbyer, gjuajtur, kthimin e topit prapa etj.

Më pas vjen shpërndarja e funksioneve brenda çdo pozicioni për të punuar pas stërvitjes. Për shembull, nga katër mbrojtësit e djathtë, dy janë theksuar me të kuqe, i treti me blu dhe i katërti me të verdhë. Çdo ngjyrë është një mësim i veçantë: shërbimi nga një këmbë goditëse, lëvizja në qendër me një goditje ose trajtimi një me një. Një milion detaje!

Në moshën 17-19 vjeç, askush nuk fokusohet në faktin se djemtë duhet të jenë në gjendje të luajnë në të gjitha pozicionet. Është e qartë. Fillon specializimi. Si në grupe të vogla ashtu edhe në mënyrë lozonjare.

Me çdo moshë, dy trajnerë punojnë në Akademinë e Villarrealit, ka një trajner të stërvitjes fizike, një trajner portierësh, si dhe analistë dhe psikologë.

“Ndonjëherë atletët kanë probleme personale për të cilat nuk duan të flasin me trajnerin”, shpjegoi psikologia e Villarrealit, Berta Paris. Lojtarët kanë frikë se biseda do të ndikojë në qëndrimin e trajnerit ose aftësinë për të luajtur. Psikologjia funksionon sepse djemtë e dinë që askush nuk do t’i gjykojë këtu, psikologu gjithmonë do të mbajë sekrete dhe do të përpiqet t’i ndihmojë.

“Spanja ka një qëndrim krejtësisht të ndryshëm ndaj përgatitjes mendore, shpjegon kuratori i akademisë Ruiz në një koment për Sports.ru. – Ata stërvitin jo vetëm profesionistë të ardhshëm, por lojtarë të nivelit të lartë në çdo kuptim: disiplinë, marrjen e vendimeve jo standarde, jetën jashtë fushës. Aftësia për të përballuar presionin po zhvillohet: si të komunikosh me gazetarët dhe të sillesh në hapësirën publike, si të perceptosh kritikat në rrjetet sociale. Dhe shumë komunikim me trajnerët: reagime dhe analiza të ndeshjeve në grup ose personalisht.

Akademia e Villarreal-it. Fëmijët gjuhen nga Atletico dhe Barcelona

Prova më e mirë e efektivitetit të akademisë së Villarrealit janë statistikat e thjeshta. Tetë lojtarë në fushë në Champions League, aktiviteti transferues i top klubeve tashmë është në nivel fëmijësh.

Në vitin 2018, Brian Farinas nga akademia e Villarrealit nënshkroi me Barcelonën, ndërsa Adrian Corral me Atletico Madrid.

“Është e lënduar që Barcelona, ​​dhe Atletico dhe vjedhin fëmijët tanë”, u zemërua pronari i Villarreal Fernando Roych në një intervistë me Movistar. – Janë 15 vjeç! Ata nuk janë ende profesionistë!”

Edhe pse sipas fjalëve të Roych jo vetëm zemërim dhe pakënaqësi. Gjithashtu krenar që klubet më të mëdha në botë po shikojnë lojtarë nga klubi i tij i vogël

“Ne thjesht kemi sistemin më të mirë të të rinjve në Spanjë,” vazhdoi Roych. “Janë klubet më të mira që na grabisin çdo vit”.

Por Villarreali ka mësuar të fitojë para në sekretet e përgatitjes në një mënyrë tjetër. Ai punon me akademi partnere në mbarë botën. Spanjollët kanë 9 akademi në SHBA dhe Kanada, tre në Australi, nga një në Rusi, Irlandë, Izrael, Kore, Kinë dhe Japoni).

Suksesi dhe reklamimi kryesor i metodës Villarreal:

• Pau Torres, i cili refuzoi Tottenhamin për Champions League me ekipin e qytetit të tij.

• Miku i tij Samuel Chukvuese, i cili zgjodhi Villarrealin ndaj PSG-së, Sporting CP, Porto dhe Salzburg dhe nuk u pendua.

• Gerard Moreno, golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave të klubit (94 gola) dhe sulmuesi më i mirë i Spaanjës i cili filloi dhe u bë yll në Villarreal.

Sistemi i Villarrealit dhe investimi i madh në akademi tashmë kanë dhënë rezultat. Sipas Swiss Ramble pas 1/8 Champions League, spanjollët tashmë kanë fituar 68 milionë euro nga UEFA.

Mjafton një akademi që të fitosh Champions League? Kjo mbetet për t’u parë por Villareal pret i qetë fituesin e ciftit Liverpool-Benfica për të synuar finalen e madhe. Përktheu në shqip. /albeu.com/