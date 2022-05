HISTORIA/ Nga Bergkamp te Balotelli dhe Haaland, 10 yjet që menaxhoi Raiola

Marrëdhënia mes Minos dhe lojtarëve të tij ka qenë gjithmonë e veçantë, sikur të ishin fëmijët e tij.

Më poshtë do të gjeni 10 yjet më të famshëm që ai i kishte në pronësi.

Le të fillojmë me Ibrën: 10 minuta pasi e takoi, ai i tha hapur se me ato shifra nuk do të kishte bërë asgjë. “Inzaghi shënoi 20 gola, Vieri 25, Sheva 23, ti 4… si mund të të shes?”. Dhe Zlatan: “Po t’i kisha pasur ato numra, do të më shiste edhe nëna ime”.

BRYAN ROY

Mino Raiola punonte në piceri të babait të tij në Holandë. Me sa duket në moshën 18-vjeçare ai i shërbeu presidentit të Haarlem-it dhe i tha atij se nuk kuptonte asgjë. Blerja e parë? Bryan Roy në Foggia, verën e vitit1992, për 2.2 lireta. Ai është një nga yjet e mrekullive të Foggia-s së Zemanit, shkruan albeu.com.

DENNIS BERGKAMP

Një tjetër marrëveshje e madhe. Bergkamp ju bashkua Interit. Giorgio Perinetti, ish-menaxheri i Napolit, tregoi një histori të tridhjetë viteve më parë në të cilën ai shpjegon dështimin e Dennis. “Gjithçka u krye, por djali ishte shumë i ri dhe kishte vështirësi të udhëtonte. Ai kishte frikë nga avioni.

PAVEL NEDVED

Nedved në Juve. Një fluturim privat dhe 40 gazetarë që e presin. Në verën e vitit 2001, Mino bën një marrëveshje me Moggin.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Mes Raiolës dhe Ibrës ka një marrëdhënie të sinqertë dhe të qëndrueshme. Ata kanë njëzet vjet që punojnë së bashku. Ata u takuan për herë të parë para një sushi.

MARIO BALOTELLI

Kur ishte 18 vjeç, Ibra e ngacmoi. “Nuk mund të qëndrosh në Inter, je i pakët”. Veç shkruai Raiolës. Mario thjesht donte të ishte i lumtur. Inter, City, Liverpool, Milan, Nice, Marseille, pastaj Brescia dhe Monza. Sot shënon dhe luan në Turqi me Adana Demirspor. Ai gjithmonë beson te kombëtarja.

PAUL POGBA

Futbolli dhe arti. Raiola gjithmonë i ka krahasuar lojtarët me diamante. Është viti 2012, Paul është 19 vjeç, dhe i bashkohet Juves. Por ai do të largohet nga Torino në 2016 për 100 milionë euro. Komisioni i Raiolës? 50 milionë.

MARCO VERRATTI

Një nga “blerjet” e tij të fundit. Verratti ka 5 vite që punon me Raiolën, që 2017. Pavarësisht disa ofertave, Marco qëndroi në Paris. Në verë ai fitoi kampionatin evropian me Italinë. Ai ka luajtur më shumë se 300 ndeshje deri më tani, ka shënuar 11 gola dhe ka fituar 28 trofe (8 Ligue 1, 8 Superkupa, 6 Kupa të Ligës dhe 6 Kupa Franceze).

GIGIO DONNARUMA

Historia e dashurisë mes Gigios dhe Milanit ishte e gjatë dhe e trazuar. Raiola u pengua disa herë, sidomos në fillim, mes sulmeve të ashpra, refuzimit të propozimeve për rinovim e kështu me radhë. E fundit në verë, larg kuqezinjve pa asnjë kosto për të shkuar te PSG. Një zgjedhje e kritikuar nga fansat. Sot Gigio luan dhe nuk luan te PSG, por mosha, megjithatë, është sigurisht në anën e tij.

MATTHIJS DE LIGT

Raiola solli në Allianz Stadium në 2019 nga Ajax për 75 milionë. Tre vite më pas ai është titullar i padiskutshëm te Juve. E gjitha falë ndihmës së Raiolës. /albeu.com/