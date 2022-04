Historia e fëmijërisë së Benzema: U rrit në zonën e drogës, adhuronte Ronaldon dhe i shkruante reperit të tij të preferuar në burg

Nga Sports.ru

Benzema, mund të quhet sot për sot lojtari më i mirë i momentit. Autori i hat-trick ditën e djeshme ndaj Chelsea në Champions i jep atij zemër për të synuar një ditë Topin e Artë. Por si u bë futbollist Benzema? Më poshtë Albeu.com do ju rëndisë disa fakte nga jeta e tij.

Benzema erdhi për herë të parë në Bernabeu në nëntor 2005, kur Real Madrid priti Lyonin e tij në Ligën e Kampionëve. Vërtetë, Lyon luajti me një sulmues dhe së fundmi bleu John Carew (7.6 milionë euro) me Fred (15.6 milionë euro) për këtë pozicion, kështu që Benzema mbeti në stol. Si dhe në Euro 2004 për të rinjtë fitues, vendin ja zuri Jeremy Menez.

Në vjeshtën e vitit 2005, si Menez ashtu edhe një kampion tjetër evropian U17, Samir Nasri, luajtën për skuadrat e tyre, kështu që Karim Benzema vështirë se ishte i kënaqur me rolin e një lojtari rezervë, megjithëse në klubin më të mirë në Francë. Por pas ndeshjes së Madridit, Houllier dhe presidenti i Lionit, Olas, e kanë brohoritur duke i paraqitur një fanellë me autograf të Ronaldos (Fenomenit).

“Kjo është një mbrëmje e paharrueshme, isha i lumtur”, tha Benzema, i cili e adhuronte Ronaldon që në fëmijëri. Kur u largova nga Bernabeu, i thashë vetes se një ditë do të luaja atje”.

Në zonën ku u rrit Benzema, fëmijët ose janë të përfshirë në futboll ose me trafik droge

“Jam ftuar nga Manchester United, Bayern, Milan dhe Inter, por Real Madrid është unik, të gjithë duan të shkojnë atje”, tha Karim. Me të mbërritur në Bron, Presidenti Perez më foli në frëngjisht dhe më bindi se ai kishte vërtet nevojë për mua. Nuk mund të refuzoja. Të shkoja në Real Madrid ishte ëndrra ime”.

Henri Bayada, një nga drejtuesit e klubit të parë të Karimit “Bron-Terraion”, pa ardhjen e Perez nga zyra. Zyra e tij në stadiumin Leo Lagrange ka pamje nga rruga Gagarin (në vitet ’60 dhe ’70, shkollat, stadiumet, parqet dhe sheshet u emëruan gjithashtu me emrin e tij në Francë – veçanërisht në rajonet me popullaritet të lartë të Partisë Komuniste).

“Perez erdhi këtu me një makinë të zezë. Me një kostum të errët dhe syze”, kujton Bayada, pa të cilin Karim vështirë se do të ishte bërë futbollist.

“Këtu (në zonën me shkallën më të lartë të krimit në rajonin e Lionit, fëmijët janë të përfshirë ose në futboll ose në trafik droge”,tha Bayada në librin The Benzema System. Unë kam bërë shumë armiq duke luftuar për të pasur fëmijë të çdo prejardhjeje dhe sfere të jetës të pranuar në klubin tonë.

Benzema e quajti veten van der Sar dhe në moshën 15-vjeçare mendoi të largohej nga futbolli

Trajneri Frederic Rigolet shtoi se që atëherë Karim nuk ishte larguar nga stadiumi Leo Lagrange dhe i pëlqente jo vetëm të godiste në portë, por edhe të reflektonte goditjet: “Atëherë ai e quajti veten van der Sar”, shkruan albeu.com.

Benzema erdhi në ekipin e parë i përgatitur: “Në moshën 4-5-6 vjeç, luaja në rrugë me djem më të mëdhenj dhe më të mëdhenj se unë,” kujtoi Karim Benzema në revistën Foot Citoyen. Për t’iu përshtatur atyre, më duhej të shtoja ashpër teknikën dhe shpejtësinë. Është një përvojë shumë shpërblyese”.

Karim është një nga nëntë fëmijët e familjes Benzema, por kjo nuk ndikoi në kujdestarinë prindërore. “Babai im këmbënguli për përfshirjen time në skuadrën e Bron kur pa që miqtë e mi u çuan në një drejtim të rrezikshëm”, tha Karim në një intervistë për France Football. Dhe nëna ime, megjithëse kishte mjaft shqetësime, gjithmonë gjente një mundësi për të më blerë këpucë të reja.”

Ndonjëherë Malika Benzema hynte në rrjetë dhe e ndihmonte Karimin të ushtronte gjuajtje nga distanca kur nuk kishte me kë të luante. “Ajo është mjeshtre e universit Karim,” tha një mik i familjes së Benzema në një libër nga gazetarët Gilles Verdet dhe Jacques Ennin. Ajo u shpjegoi mësuesve, për shembull, se shprehja e Kareem nuk do të thotë arrogancë ose mërzi.”

Ishte më e vështirë të afroheshe me trajnerët e akademisë së Lionit, ku Benzema u transferua në moshën 9-vjeçare.

Në vitet e para, Benzema udhëtoi në stërvitje dhe lojëra nga shtëpia, dhe në moshën 14-vjeçare u transferua në një shkollë me konvikt në Lyon. Kjo ndodhi në kundërshtim me rregullat, vetëm fëmijët që jetonin më shumë se dyzet kilometra larg Lionit u vendosën.

“Por Hafid tha se ishte e rrezikshme që djali i tij të qëndronte në një zonë të tillë kriminale dhe na kërkoi që të largonim Karimin nga atje gjithsesi,” kujton trajneri i fëmijëve të Lyon, Robert Valet në librin “The Benzema System”.

Në Akademinë e Lyonit, jo të gjithëve u pëlqeu izolimi i Karimit. Në moshën 15-vjeçare, ai rrinte shpesh në stol, inatosej dhe mendonte të largohej nga futbolli.

Benzema, një shok i liruar nga burgu, u punësua në kompaninë e tij për 4000 euro në muaj

Gjithçka ndryshoi kur, në moshën 16-vjeçare, ai arriti te trajneri Armand Garrido, besimi i të cilit e gëzoi Karimin dhe e dërgoi në futbollin e të rriturve.

Karimin e ndihmoi edhe trajneri i stërvitjes fizike të Akademisë së Lyonit, Guillaume Torah, i cili zgjodhi ushtrimet e duhura për Karimin kur në moshën 16-17 vjeç u rrit me 12 centimetra në një vit dhe u rikuperua me 6 kilogramë. Si rrjedhojë, Benzema nuk humbi kokën, si shumë adoleshentë që u rritën ndjeshëm, por ndiheshin edhe më të sigurt në fushë.

Pasi u bë i famshëm, Benzema nuk i harroi miqtë e tij të fëmijërisë. Karim Zenati, i cili gjithashtu ishte i përfshirë në skandalin e shantazhit të Valbuena në 2015, ka shërbyer disa vite për grabitje dyqanesh dhe posedim droge, por pas lirimit u punësua në Best of Benzema, e cila merret me kontrata dhe mbështetje mediatike për Karimin, për 4000 euro nje muaj.

Një shembull tjetër është se në vitin 2013, partneri i Karimit në ekipin e fëmijëve Bron-Terraion, Edie Belade, vdiq në një aksident me makinë dhe Benzema pagoi funeralin në Algjeri.

Pas largimit nga vendlindja e tij, Benzema heziton të bëjë miq të rinj, por ka pasur përjashtime. Në vitin 2004, agjenti Karim Jaziri zbuloi se 16-vjeçari e adhuron reperin Roff, muzika e të cilit frymëzon kur është në palestër dhe në palestër.

Jaziri e lidh Karimin me Rofin dhe u miqësuan aq sa Benzema i shkruan reperit në vitin 2007, kur ai u gjend në burg dhe i kushtoi gola.

Houllier e ndaloi Benzema të largohej nga Tottenham dhe e bëri atë më shumë një lojtar skuadre

Në moshën 21-vjeçare, Ben Arfa u largua në mënyrë skandaloze për në Marsejë dhe Benzema zgjodhi një rrugë më të matur (megjithëse në moshën 15-vjeçare mori një ofertë fitimprurëse nga Sochaux.

Në janar 2005, ai luajti për herë të parë për Lyon në Ligue 1. Në minutën e 78-të të ndeshjes me Metz, ai doli, me një bluzë pa mbiemër, në vend të Sydney Govou dhe shpejt i dha një asist Brian. 2 javë pasi mori fanellën e Ronaldos në Madrid, Benzema shënoi në Champions League kundër Rosenborg.

“Ai idhullonte Ronaldon dhe u përpoq të kopjonte stilin e tij të lojës, kujton Gerard Houllier. Unë kam një marrëdhënie të mirë me babanë e tij Hafidin. Një herë më dha edhe një shishe verë roze nga Algjeria.

Në vitin 2006, Benzma mund të ishte lojtar i Tottenham. I shpjegova. Si rezultat, ai qëndroi dhe në vitin e dytë nën drejtimin tim u përmirësua dukshëm.

Karim tashmë ishte i interesuar në mënyrë aktive për taktikat dhe më dëgjonte me entuziazëm. Dhe i shpjegova se e vendosa në krahun e majtë (si Thierry Henry) në mënyrë që ai të godiste shpesh nga e djathta.

Në nëntor 2006, Raymond Domenech thirri Benzemën në ekipin kombëtar për herë të parë dhe kjo ishte më pak befasuese sesa hyrja në listën e sulmuesit të River Plate atë kohë 18-vjeçar, Gonzalo Higuain, i lindur në Brest.

Ai refuzoi kombëtaren franceze, por Karim Benzema nuk bëri as debutimin e tij, për shkak të një dëmtimi. Ai u kontrollua vetëm me mjekët e ekipit. Por ai u takua me Nicolas Anelka, i cili kishte kohë që luante jashtë vendit, por kishte dëgjuar për Benzema nga biografi i tij Arno Ramsey. Sot Benzedma ëndërron për Topin e Artë. Përkëtheu në shqip nga Sport.ru. /albeu.com/