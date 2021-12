Historia e Alexia Putellas, fituesja e Topit të Artë për femra

Alexia Putellas është bërë spanjollja e parë që fiton Topin e Artë, një njohje që i vjen në pjekuri të plotë futbollistike dhe është rezultat i një pune shumëvjeçare. MARCA ka dashur të analizojë evolucionin e saj përmes zërit të trajnerëve dhe trajnerëve që ka pasur si në nivel klubesh ashtu edhe në nivel kombëtar.

SABADELL (2001-2005)

Alexia filloi të luante futboll në vendlindjen e saj Mollet del Vallès, por nuk i pëlqeu atmosfera me djemtë e fshatit dhe prindërit vendosën të kërkonin një ekip femrash në të cilin mund të kënaqnin preferencat e vajzës së tyre. Ai e gjeti destinacionin e tij 11 kilometra larg shtëpisë, në CE Sabadell, një ekip të cilit iu bashkua kur ishte vetëm 6 vjeç dhe ku kaloi katër sezone. “Ishte një skuadër e moshave të ndryshme (6-14 vjeç) që luanin normalisht në fusha të pista, pasi shumica e qyteteve ende nuk kishin fusha me terren artificial për këtë kategori,” thotë Josep María Closas, një prej trajnerëve të tyre. Së bashku me Ángel Closas dhe Jesús- në atë fazë të parë. Pavarësisht se nuk shijoi shumë minuta (prandaj Alexia ishte e përkushtuar për të bërë kështjella me rërë në grup), ajo vajzë “vëzhguese” që mbante gjithmonë një fjongo në flokë, zuri vend mes shoqëruesve për meritat e saj. “Alexia kishte një taban të madh për moshën e saj, gjë që e lejonte atë të kontrollonte topin pa i rrëshqitur dhe të kompensonte inferioritetin e saj fizik. Shokët e skuadrës e trajtuan shumë mirë sepse ishte më e vogla … dhe sepse ajo ishte në gjendje të bëj gjëra me topin që pjesa tjetër nuk mundi”, thotë ai.

“Ne ishim një ekip mjaft normal dhe humbëm shumë ndeshje për shkak të fitoreve të mëdha. Unë u përpoqa t’u shpjegoja vajzave se gjëja e rëndësishme ishte të luanim dhe të argëtoheshim, megjithëse me lojtarë si Alexia, të cilët ishin gjithmonë kaq konkurrues, ishte e vështirë. që ata të kënaqen me të”, thotë Josep. “Më pëlqen të mendoj se pikërisht në atë kohë ata mësuan vlera si këmbëngulja, puna, bashkimi, ndërgjegjësimi për shokët e skuadrës që edhe sot është e vlerësueshme tek Aleksia, një vajzë me zemër të madhe”, kujton trajneri. . Disa lojtarë të asaj skuadre (María -vajza e Josep Marías-, Desiree, Alba dhe Putellas i vogël) u thirrën nga Barcelona për të qenë pjesë e gurores së tyre, por ëndrra e artë e Alexias nuk zgjati shumë.

ESPANJOL (2006-2011)

Pas një sezoni në ekipin e të rinjve të Barcelonës, një ristrukturim i seksionit të femrave bëri që Alexia të mbetej pa një ekip në të cilin të luante dhe duhej të kërkonte një rrugëdalje nga Can Barça. Ai më pas nënshkroi për fqinjin Espanyol, ku nuk iu desh shumë kohë për të djegur faza derisa arriti në ekipin e parë. “Ajo ishte një lojtare përpara kohës së saj, pasi i pëlqente tiki taka kur kjo ide e futbollit nuk ishte mbizotëruese. Ne përdorëm një 4-3-3 dhe ajo luajti afër krahut, duke përfituar nga ajo e majta. dorëzoi dorezën dhe maksimizonte qendrat që vendosi për finalistët që kishim në skuadër”, thotë Titi Camúñez, një legjendë e futbollit të femrave me paraketë dhe në atë kohë trajner i filialit.

Ishte vetë Titi që tërhoqi vëmendjen e Óscar Aja, trajnerit të ekipit të parë, për të vënë re Alexian. “Pastaj kishte shumë diferenca mes disa skuadrave në Ligë, gjë që na dha mundësinë të provonim lojtarë më të rinj. Ajo ishte një vajzë shumë e turpshme dhe e kishte të vështirë të kërkonte topin nga Vero Boquete, Sara Monforte, Sandra Vilanova. Silvia Meseguer apo Miriam Diéguez që kishin qenë referenca e saj, por kur e shihje në veprim u tregua si një lojtare pa komplekse dhe me shumë cilësi”, thekson një Aja që debutoi në të parën në moshën 16-vjeçare. “Trajnerët janë në kërkim të performancës dhe ajo e vetme fitoi titullin në një kohë të shkurtër. Ajo dominoi të gjitha aspektet e lojës dhe ishte jashtëzakonisht e ekuilibruar dhe e rregullt,” shpjegon ai. “Ajo ishte shumë e pranueshme, kuptoi që në fillim konceptet që i shpjeguan dhe i zbatoi në perfeksion. Ishte një vajzë shumë e bukur me sjellje shembullore. Është futbollistja më klas që kam mundur të stërvit. “shton ai.

Alexia fitoi Kupën e Mbretëreshës me Espanyol (2010) dhe për punën e saj të mirë si paraketë, trokiti në dyert e kategorive më të ulëta të skuadrës spanjolle. “Do të gënjeja nëse do të thoja se tashmë synoja të bëhesha lojtarja më e mirë në botë. Ajo ishte një lojtare shumë e mirë me një kokë të mobiluar mirë, por ishte ende një adoleshente me një rrugë të gjatë për të bërë”, thotë. Óscar. Putellas debutoi me Sub’17 në 2009 dhe arriti me këtë kategori dy evropianë (2010, 2011) dhe një bronz botëror (2011) përpara se të ndryshonte skenën drejt Valencias.

LEVANTE (2011-12)

Alexia mbërriti në Levante në moshën 17-vjeçare dhe në lulëzim të plotë si në nivel klubesh ashtu edhe në nivel kombëtar. “Planifikova sezonin duke i dhënë 32 emra departamentit të sportit – i menaxhuar nga Rosa Castillo – dhe më pas u përballën nënshkrimet që mund të bëheshin. Alexia mbërriti në një dhomë zhveshjeje ku ishin Maider Castillo, Sonia Prim, Ruth García … Ata e ndihmuan atë të vendosej dhe të rritej. Gjëja e parë që bëra ishte që të harronte medaljen dhe të punonte shumë, sepse ajo skuadër duhej të aspironte për gjithçka”, thotë Antonio Contreras, trajner i Levantes në atë sezon.

Në komandën e Extremaduran-it ai luajti pothuajse gjithçka, 34 ndeshje në të cilat shënoi 15 gola. “Të gjithë flisnin për këmbën e tij të majtë, por unë insistova që t’i punoja dorën e djathtë. Gjithmonë i thosha me shaka se e kishte vetëm për të ngjitur shkallët. Ai u stërvit shumë në këtë aspekt dhe u bë praktikisht dysheksor. Më kujtohet kur më vonë ai nënshkroi për Barcelonën, e cila më thirri një ditë për të më thënë se e kishin pyetur nëse ishte i djathtë”, kujton Antonio, i cili deri atëherë e kishte përdorur atë si shembull. “Një ditë ishim duke luajtur në Barcelonë, ishim në bisedën e mëparshme në hotel dhe nga dritarja mund të shihje një nga ato posterat gjigantë që vareshin nga fasada e një ndërtese. Kishte një foto të Messit dhe disa të tjerëve. Lojtarja e Barçës. I thashë të gjithëve: ‘Një ditë Alexia do të jetë ajo që do të jetë në një poster të tillë’ Të gjithë qeshën dhe ajo u skuq, sepse ishte një vajzë shumë e turpshme dhe e përulur”, nënvizon ai.

Trajneri thotë se Alexia ishte një futbollist i disiplinuar dhe i kompletuar, një xhevahir që është përpjekur ta lustrojë në maksimum vitin që ishte në krye. “Unë jam shumë taktike dhe ajo ishte disi e humbur. Ajo i dëgjoi udhëzimet dhe këshillat dhe i vuri shpejt në praktikë. Një ditë i thashë, në prag të një ndeshjeje kundër Barcelonës në Ciudad Deportiva, se portieri ka luajtur gjithmonë shumë i avancuar dhe se ka tentuar ta befasojë sa më shpejt që ka parë një mundësi.Në ndeshjen e dytë, pa shikuar dhe pothuajse nga qendra e fushës, ai hoqi një gjuajtje me këmbën e majtë nga mëngët e tij. u kthye në gol”, thotë ai. “Ajo ishte një vajzë që rritej me hapa të mëdhenj në çdo ndeshje. Ajo ishte profesioniste edhe pa qenë e tillë dhe e kishte shumë të qartë se ku të përmirësohej”, thekson ajo.

Ka ndeshje që humbet pa i luajtur dhe që i ka ndodhur Alexias në fund të atij sezoni. Babai i tij, i cili përveçse ishte baba ishte mësues, mbështetës dhe ndjekës, vdiq papritur atë muaj maj 2012. “Ishte një goditje shumë e rëndë sepse na kapi të gjithëve në befasi. Alexia është shumë e njohur dhe ishte shumë e afërt me Jaume. Fizikisht ngjajnë shumë. I kujtoj me dashuri dhe hidhërim ato momente që e mbështjellën në spital”, thotë Antonio. Pak ditë më vonë, Contreras mori një telefonatë nga Elisabet për ta informuar se, duke pasur parasysh rrethanat, ata po ktheheshin në Barcelonë për të qenë me familjen.

BARCELONA (2012-Tashmë)

Fati bëri që Alexia jo vetëm të kthehej në Barcelonë, por edhe të nënshkruante për Barcelonën. “Ajo ishte një lojtare që ne e ndoqëm që kur u largua nga këtu dhe u deshën vetëm disa minuta me të dhe nënën e saj për të mbyllur nënshkrimin”, thotë Xavi Llorens, trajneri i Barçës. “Në atë kohë takova një Aleksia të trishtuar që po kalonte një moment të keq personal, por që në futboll gjeti atë strehë për t’u rikuperuar. Filozofia jonë atëherë ishte të punonim me të rinj të moshës 16-19 vjeç dhe ajo dha profilin, dhe Lojtarë veteranë që kishin rikuperuar nga skuadrat e tjera, të cilët mund të na ofronin përvojë dhe cilësi”, shpjegon se kush e përdori në fillim të anësorit, të brendshëm dhe madje edhe mëngjarashit.

Nga dora e Llorensit, Alexia mësoi fitoren dhe kërkesën për të pasur si gol suksesin. Ai pushtoi tre Liga (2013, 2014, 2015) dhe tre Kupa (2013, 2014, 2017), duke luajtur 168 ndeshje dhe duke shënuar 55 gola në pesë sezonet nën komandën e tij. “Alexia ishte një lojtare vendimtare në fushë, por jo një lider. Mendoj se futbollit të femrave i mungojnë liderët prej vitesh – trajneri përmend vetëm Vero Boqueten si drejtues – sepse një lider nuk fshihet dhe ajo gjithmonë ka ikur nga nam dhe famë, ai ka qëndruar mënjanë dhe ka ndarë qartë jetën e tij profesionale nga ajo personale.Me kalimin e kohës ai e ka marrë atë rol si në Barcelonë ashtu edhe në Kombëtare, por në atë kohë nuk ishte”, thekson ai. .

Serioziteti i Aleksisë shkon paralelisht me vetëkërkesën që asaj i është dashur gjithmonë të përpiqet të jetë më e mirë. “Ne jemi shumë të ngjashëm sepse jemi të dy shumë perfeksionistë. Kur ajo fitoi tituj ishte e lumtur dhe e tregoi këtë por nuk e ekzagjeroi. Ajo ka qenë gjithmonë shumë profesionale si në fushë ashtu edhe jashtë saj, ku nuk ka pasur kurrë për t’u vënë re”, thotë Xavi i cili sheh një të ardhme premtuese për të. “Ajo mund të jetë një trajnere apo drejtore sportive e shkëlqyer, sepse jo vetëm që është një futbollist i madh, por e do futbollin, të flasë për të dhe ta studiojë atë”, thotë ajo.

Largimi i skuadrës nga një institucion si Xavi Llorens shkaktoi hyrjen si trajner të ri të Fran Sánchez, me të cilin Alexia luajti 76 ndeshje dhe shënoi 30 gola në sezonin e gjysmë që trajneri katalanas drejtonte. Pankina e Barçës duke shtuar një Kupë (2018) në rekordin e tij.

Rezultatet e dobëta nxitën shkarkimin e Fran në janar 2019 dhe ishte Lluís Cortés që më pas mori frenat e ekipit. Në dy sezone e gjysmë me Balaguer’s, Alexia luajti 94 ndeshje, shënoi 50 gola dhe fitoi dy Liga (2020, 2021), dy Kupa (2020, 2021), një Superkupë (2020) dhe një Ligë të Kampionëve (2021). “Kur mora skuadrën e pashë Alexia të trishtuar sepse ajo pa që ajo nuk po ishte lojtari që donte të ishte dhe skuadra nuk po punonte. Ajo kishte nevojë për besim për të shfrytëzuar lidershipin e saj në fushë dhe në dhomat e zhveshjes dhe unë u përpoqa. për t’i dhënë asaj. një lider. Ajo i jep përparësi kolektivit mbi individin sepse është sa kërkuese aq edhe konkurruese dhe e di që për të konkurruar i duhet pjesa tjetër”, thotë Lluís.

Barcelona u ribashkua me rrugën e titujve dhe Alexia doli si kapiteni i saj i madh. “Ajo është shumë kërkuese ndaj vetes. Më kujtohet që në podiumin e Göteborg, sapo fitova Champions League, iu afrova për ta uruar për punën, rrugën dhe pushtimin dhe ajo më tha: “Po, Lluís, por ne duhet të fitojmë Kupën sepse ky është viti ynë dhe duhet të marrim trefishin”, tregon trajneri, i cili zbulon një Putellas që ngre çdo detaj. “Pas ndeshjeve i dhamë secilës lojtare nga një video me komente për shfaqjet e tyre. Ajo thjesht donte të dinte se çfarë kishte gabuar për të punuar në të, çfarë kishte bërë mirë dhe e normalizoi atë. Asaj nuk i pëlqen aspak lajkat apo lavdërimet. ” bie në sy.

Alexia nuk është vetëm një futbollist, por edhe një futbollist. “Alexia është një lojtare që konsumon shumë futboll. Në çdo udhëtim ajo shkon me iPad duke parë ndonjë lojë. Është kënaqësi të flasësh me të sepse mëson shumë. Asaj i pëlqen të propozojë ide dhe të diskutojë se çfarë të bëjë apo jo. , por gjithmonë me respekt për ta marrë fjalën e trajnerit sikur të ishte masë”, thotë Cortes. Trajneri e përshkruan atë si “një futbollist total që dominon shumë rekorde. Dhe jo vetëm atë që është e aftë të bëjë, por ajo që i bën të tjerët të luajnë. Ajo kurrë nuk e djeg topin në pes dhe ka aftësinë për të zgjedhur një opsion të mirë. Kur ka besim se është top-lojtare dhe vetëm kur e humbet ose është emocionalisht më e ulët zbulon gabimet e saj”, përfundon ajo.

Gjëja e vështirë nuk është të arrish, por të qëndrosh dhe Alexia dhe trajneri i tij i ri i Barcelonës, Jonatan Giráldez, dinë shumë për këtë, të cilët kanë sfidën për të përballuar ekselencën e arritur sezonin e kaluar. “Ajo është një lojtare e gjithanshme. E aftë të fillojë lojën, të marrë midis rreshtave dhe të përcaktojë. Ajo na ndihmon në të gjitha aspektet e lojës: fillimi, përparimi dhe përfundimi për shkak të aftësisë që ka për t’u përshtatur me të gjitha konceptet e lojës. loja në varësi të nevojave të lojtarit. skuadra”, analizon tekniku. “Ajo ka një kapacitet të jashtëzakonshëm për t’u përmirësuar. Është e vështirë për të që të fillojë në parasezon, por ajo është e vetëdijshme për këtë dhe bën gjithçka që mundet për ta shtyrë veten në maksimum gjatë asaj periudhe,” shton ai. “Është çelësi në suksesin aktual të Barcelonës për shkak të asaj që i kontribuon ekipit brenda dhe jashtë fushës. Transmeton vlerat e respektit, përpjekjes, ambicies, punës në grup, përulësisë dhe përkushtimit,” nënvizon ai.

ZGJEDHJET TERRITORIALE (2006-2017)

Alexia ka luajtur një rol drejtues në nivel kombëtar të rajonit, ku është spikatur gjithmonë si drejtuese e skuadrave të ndryshme ku ka luajtur. Putellas ka luajtur në kategoritë më të ulëta me Katalonjën në Sub’12, Sub’16 – me regji nga Berta Carles, me të cilën do të përkonte në Barcelonë- dhe Sub’18, dhe me Komunitetin Valencias në Sub’16 – me regji nga José. Antonio Pardo- duke arritur të jetë kampion i Spanjës në të gjitha kategoritë.

Në nivel absolut, Alexia ka luajtur tre ndeshje me Katalonjën në të cilat ka shënuar një gol. “E dija se si ishte të luash kundër saj sepse e pësova në gjysmëfinalen e kampionatit spanjoll U-18 në 2012 (një fitore 7-2 për Komunitetin Valencias me tre golat e Alexia). Pas ndeshjes shkova në e përshëndeta dhe i thashë: “Alexia, ti duhet të jesh këtu. Eja me ne…” Dhe në atë udhëkryq që ka futbolli, përfundova duke e pasur atë në ekipin tim”, thotë Natalia Arroyo, e cila ishte një trajnere katalane dhe aktualisht në Real Sociedad.

Natalia, e cila ka qenë në gjendje të shohë evolucionin e saj brenda dhe jashtë fushës, beson se Alexia është shndërruar nga një lojtar i shkëlqyeshëm në një lider të pamohueshëm në fushë. “Ajo është një futbollist total: ka një gol, pasimin e fundit, ekuilibrin mbrojtës, rregullimin e pozicionit, di të lexojë ndeshjet, sheh hapësirat dhe di si t’i gjenerojë ato. Është lojtarja që ka çelësin e ndeshjeve. sepse ajo mund t’i hapë ato në një mijë mënyra të ndryshme”, synoni. “Duhet të nxjerrim në pah nivelin e kërkesës, sakrificës dhe profesionalizmit që ka. Ai ka një talent mbresëlënës, të lindur, por kësaj magjie ka mundur t’i shtojë edhe punën për të mirën e grupit”, nënvizon ai. “Është më e mira nga më të mirat globalisht dhe kjo është mbresëlënëse”, thotë ai.

Kombëtarja spanjolle (2009-tashmë)

Pasi kaloi në Sub’17 dhe Sub’19, Alexia debutoi me ekipin e seniorëve spanjoll më 28 qershor 2013 në duart e Ignacio Quereda në një miqësore kundër Danimarkës në Velje, duke dalë në pjesën e parë dhe duke luajtur minutat e para me ‘E kuqe’.

Ardhja në pankinën e Jorge Vilda në korrik 2015 bëri që Putellas, të cilin ai e kishte drejtuar në rangjet e ulëta, të shumëfishohej deri në atë pikë sa të ishte një nga kapitenët e skuadrës dhe ta bënte atë futbollisten spanjolle me më shumë paraqitje ndërkombëtare. duke luajtur 91 ndeshje dhe duke shënuar 21 gola. Sfondi i tij përfshin pushtimin e një Kupe Algarve (2017) dhe një Kupë të Qipros (2018), përveçse ka marrë pjesë në dy Kupa Evropiane dhe dy Kupa Botërore.

“Ne të gjithë e dimë cilësinë që ka. Ajo është një mesfushor me cilësi të lartë, që është në gjendje të vërshojë brenda dhe jashtë, që është në gjendje të filtrojë topat brenda, që shkon mirë në gjuajtje, që ka lojë të mirë ajrore dhe që çdo kohë ai shtyp më mirë dhe në mënyrë më efikase.Fizikisht është përmirësuar shumë vitet e fundit dhe është një pjesë e rëndësishme që kombëtarja të jetë aty ku është për momentin”, thekson trajneri.

“Mendoj se mund të përmirësohet ende”, thekson Vilda. Një mesazh që me siguri do të zhytet thellë në një Alexia që në moshën 27-vjeçare ka shumë për të thënë dhe shumë ëndrra për të përmbushur. Në nivel individual, kolektiv, klub dhe kombëtar. Imazhi i Nike, Visa dhe Hublot dhe me më shumë se 700,000 ndjekës në rrjetet sociale, Alexia Putellas nuk është vetëm një referencë futbolli, por një ikonë sociale. Një lider brenda dhe jashtë fushës me klas të shkëlqyer. Dhe nuk e thotë ai që shkruan – e cila gjithashtu – por firmoset nga trajnerët dhe trajnerët që ka pasur në karrierën e tij./h.ll/albeu.com

Përktyer nga “MARCA”