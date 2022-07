Higuain nuk di të ndalet me tre gola në një pjesë, por goditja e dënimit ishte një perlë (VIDEO)

Ujkut i humbet gëzofi por jo zakoni dhe Gonzalo Higuan e njeh mirë këtë gjë.

“El Pipita” shënoi një tregolësh në ndeshjen mes Inter Miami dhe Cincinnati, duke shënuar të treja golat në një pjesë të vetme.

Më pas ndeshja përfundoi me rezultatin 4-4, por Higuain u shpall lojtari i ndeshjes, me tre gola shumë të bukur, përfshirë një super goditje dënimi që hapi rezultatin./ h.ll/albeu.com

“In the top corner where the spiders live!”

Spectacular set piece from Gonzalo Higuain! pic.twitter.com/D2zFK6iOvf

— Major League Soccer (@MLS) July 31, 2022