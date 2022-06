Higuain: Isha pranë kalimit te Arsenal, por ata morën Ozil. Reali është ekipi më i mirë në botë

Gonzalo Higuain ka zbuluar se sa afër ishte nënshkrimi për Arsenalin nëntë vite më parë nga Real Madrid, dhe përmendi habinë e tij sesi “Topçinjtë” më pas vazhduan të nënshkruajnë me shokun e skuadrës së “Los Blancos”, Mesut Ozil për një tarifë masive, vetëm disa ditë pasi e refuzuan atë.

Pasi bëri përshtypje në fillim të karrierës së tij në Madrid, ai shpejt e gjeti veten nën Karim Benzema në rendin e duhur dhe ndjeu se kishte nevojë për një sfidë të re.

Edhe pse përfundimisht u largua nga Madridi për në Napoli dhe u bë një sukses masiv në Serinë A, argjentinasi hoqi kapakun e përvojës së tij me Arsenalin, si dhe diskutoi aspekte të tjera të karrierës së tij në një intervistë të fundit.

“Para se të shkoja në Napoli, kishte një shans për të nënshkruar me Arsenalin. Ne kishim folur tashmë, por ata nuk më blenë mua, ata blenë Ozilin për 80 milionë apo diçka të tillë”, tha ai për “TyC Sports”.

“Më thanë: ‘Nuk kemi shumë para për të shpenzuar. Ti je i shtrenjtë’. Nga atje shkova në Napoli. Dy ditë më vonë shoh Ozilin për 80 milionë euro,” qeshi ai.

Higuain vazhdoi të jepte disa informacione për kohën e tij në Real Madrid.

“Ata janë klubi më i madh në histori. Ata kanë 14 tituj të Champions League. Mendoj se është samiti për një lojtar,” tha ai.

“Të arrij në moshën 19 vjeçare dhe të luaj aty deri në moshën 26. Munda të prek qiellin me duar dhe mirë, nuk mendoj se ka më shumë se Madridi. Në vitin tim të parë shënova 27 gola dhe Cristiano Ronaldo 26. Shkoj me pushime dhe shoh që ata nënshkruajnë me Karim Benzema dhe Kaka. I telefonoj klubit dhe i them: “Unë shënoj 27 gola dhe ju më sillni Benzema dhe Kaka. Më dëgjoni, duhet të kthehem. Çfarë duhet të bëj?”.

Por kjo është ajo që Madridi ka të bëjë. Ata sjellin lojtarë vazhdimisht dhe ju duhet të konkurroni. Kjo është ajo që i bën ata ekipin më të mirë në histori. Gjithmonë duhet të konkurroni me më të mirët.”

Pavarësisht konkurrencës së tij për vendin nr.9 me Benzema, Higuain zbuloi se ata kishin një marrëdhënie të mirë.

“Kam njohur me Karimin që kur isha 19 vjeç. Jo vetëm që shkuam mirë, ne konkurronim për të njëjtin pozicion, por gjithmonë kishim marrëdhënie të mira”, tha ai.

Nuk më habit që sot ai është lojtari më i mirë në botë”./ h.ll/albeu.com