Higuain i “dashuruar” me Alvarez: Është e ardhmja, por Lautaro meriton 9-shin tek Argjentina (VIDEO)

Gonzalo Higuain, ish-sulmuesi i Napolit, Juventusit dhe Milanit, foli për Tycsports për kombëtaren e Argjentinës.

Ai shprehu mendimin e tij se kush duhet ta zërë pozicionin e qëndërsulmuesit.

“Juluan Alvarez është dobësia ime. Ai i ka të gjitha cilësitë për të qenë një 9 i madh, por momentalisht Lautaro Martinez duhet të mbajë qendrën e sulmit, ai ishte galashënuesi më i mirë i ciklit Scaloni derisa Messi e kaloi më pas”, u shpreh Higuain.

