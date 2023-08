Hidhet shorti për Kategorinë e Parë, zbardhet kalendari për sezonin 2023-2024

Paraditen e kësaj të mërkure, Federata Shqiptare e Futbollit hodhi shortin e Abissnet Superiores dhe Kategorisë së Parë, për sezonin 2023-2024, teksa tashmë janë zbuluar dhe datat e fazës së parë të kampionatit.

Në Kategorinë e Parë, që do të fillojë më 2 shtator do të luajnë këtë sezon, Elbasani, Flamurtari, Besa, Lushnja, Bylis, Kastrioti, Tomori, Korabi, Apolonia, Luz 2008, Burreli dhe Vora janë ekipet e Kategorisë së Parë.

Ndërkaq, kujtojmë se pas fazës së parë, në fazat 2, 3, 4 ndeshjet do të luhen në të njëjtën radhë, me ato të 11 javëve të para, me ndryshimin e vetëm, që do të jetë ekipi pritës dhe ai mik.

Java 1

Luzi – Flamurtari

Vora – Besa

Bylis – Burreli

Kastrioti – Elbasani

Tomori – Korabi

Lushnja – Apolonia

Java 2

Besa – Lushnja

Korabi – Apolonia

Tomori – Luzi

Burreli – Kastrioti

Elbasani – Vora

Flamurtari – Bylis

Java 3

Luzi – Korabi

Bylis – Tomori

Kastrioti – Flamurtari

Vora – Burreli

Apolonia – Besa

Lushnja – Elbasani

Java 4

Tomori – Kastrioti

Luzi – Bylis

Elbasani – Apolonia

Burreli – Lushnja

Flamurtari – Vora

Korabi – Besa

Java 5

Bylis – Korabi

Kastrioti – Luzi

Vora – Tomori

Lushnja – Flamurtari

Apolonia – Burreli

Besa – Elbasani

Java 6

Tomori – Lushnja

Luzi – Vora

Bylis – Kastrioti

Burreli – Besa

Flamurtari – Apolonia

Korabi – Elbasani

Java 7

Kastrioti – Korabi

Vora – Bylis

Lushnja – Luzi

Apolonia – Tomori

Besa – Flamurtari

Elbasani – Burreli

Java 8

Tomori – Besa

Luzi – Apolonia

Bylis – Lushnja

Kastrioti – Vora

Flamurtari – Elbasani

Korabi – Burreli

Java 9

Vora – Korabi

Lushnja – Kastrioti

Apolonia – Bylis

Besa – Luzi

Elbasani – Tomori

Burreli – Flamurtari

Java 10

Tomori – Burreli

Luzi – Elbasani

Bylis – Besa

Kastrioti – Apolonia

Vora – Lushnja

Korabi – Flamurtari

Java 11

Lushnja – Korabi

Apolonia – Vora

Besa – Kastrioti

Elbasani – Bylis

Burreli – Luzi

Flamurtari – Tomori