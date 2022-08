Heshtje në “Old Trafford”, Brighton dyfishon rezultatin (VIDEO)

Brighton ka befasuar Manchester United në “Old Trafford” duke shënuar dy gola brenda 10 minutash.

Gross zhbllokoi rezultatin në minutën e 30 dhe më pas ishte sërish i njëjti autor që shënoi edhe golin e dytë në minuën e 39.

Një goditje e rëndë për skuadrën e Teg Hag, e cila do t’i duhet shumë punë tanimë për të marrë të paktën 1 pikë në këtë ndeshje të paraë të kampionatit./albeu.com

🔵⚪️ GOAL!

Pascal Gross gets his second goal of the game. This time on the left side

Man. Utd 0 – [2] #Brighton#MUNBHA | #BHAFC

pic.twitter.com/2LJZ7iHgo8

— Goal Replays (@footygolazos) August 7, 2022