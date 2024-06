Heroi i Real Madridit ka marrë një vendim befasues për t’u larguar

Joselu, heroi i Real Madridit nga edicioni i sezonit të kaluar të Ligës së Kampionëve, mori një vendim të papritur dhe njoftoi drejtuesit e klubit se po largohej nga ekipi mbretëror.

Joselu ishte në Real Madrid sezonin e kaluar si huazim nga Espanyol, Mbretërit donin ta blinin për vetëm 1.5 milionë euro, por ai u tha atyre se nuk planifikon të qëndrojë në Santiago Bernabeu.

Sipas gazetës Marca, Joselu ka në tavolinë oferta nga Arabia Saudite, të cilat sigurisht janë të mëdha financiarisht dhe ai planifikon të vazhdojë karrierën atje.

Sulmuesi është tashmë 34 vjeç dhe dalëngadalë po i afrohet fundit të karrierës dhe pikërisht në këtë fakt duhet kërkuar edhe përgjigja e pyetjes se pse vendosi të shkojë në Arabinë Saudite.

Plani është padyshim që të fitojë më shumë para përpara se të varë çizmet e tij në gozhdë.

Sezonin e kaluar, Joselu shënoi 10 gola për Real Madridin në La Liga dhe 5 në Ligën e Kampionëve, ku ai bëri përshtypje veçanërisht me lojën në gjysmëfinale kundër Bayernit, kur shënoi dy gola ndaj Bavarezëve në minutat 88′ dhe 90′ të ndeshjes së sezonit, duke udhëhequr Realin drejt finales, e më pas edhe titullin e kampionit të Evropës. /Telegrafi/

🚨BREAKING: Real Madrid planned to trigger Joselu’s purchase option of €1.5m but he now wants to LEAVE. @miguelitocope pic.twitter.com/M43tMWW3pz

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 24, 2024