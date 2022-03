Henry: Messi ka kaluar një shok emocional ndaj nuk është në formën e tij më të mirë

Një ish-shoku i skuadrës së Barcelonës i argjentinasit enigmatik mund ta kuptojë pse ai nuk ka patur sukses në futbollin francez

Thierry Henry ka bërë thirrje për durim me Lionel Messin teksa ai mundohet për formën më të mirë në Paris Saint-Germain, me një ish-bashkëlojtar të legjendarit argjentinas duke theksuar se ai “u largua nga Barcelona duke qarë” dhe pësoi një “shok emocional” përpara se të nisej në një aventurë të re.

Shtatë herë fituesi i Topit të Artë mahniti botën e futbollit gjatë verës së vitit 2021, kur u njoftua se ai do të largohej nga Camp Nou si lojtar i lirë dhe do të çonte aftësitë e tij të konsiderueshme në Parc des Princes.

34-vjeçari e ka gjetur të vështirën në futbollin francez, pas një periudhe rekord në Spanjë, por Henry, i cili kaloi tre vjet së bashku me Messin në Katalunja midis 2007 dhe 2010, mund ta kuptojë pse gjendja e Messit është kështu.

Duke diskutuar shëndetin mendor me “L’Equipe”, ikona e Arsenalit Henry tha kur u pyet nëse vështirësitë e supozuara të Messit, me vetëm shtatë gola të regjistruar këtë sezon, mund të lidhen me mirëqenien e tij:

“Duhet ta pyesni atë, nuk mund të flas per atë. Por, kur flasim për Messin ose Neymarin, të cilët janë lojtarë të jashtëzakonshëm, ne shpesh e harrojmë atë aspekt.

“Kur Lionel qau kur u largua nga Barcelona, ​​kjo nuk ishte pjesë e planit. Kur mendoni se nuk do të largoheni kurrë diku, dhe më pas ndodh papritur, krijon një tronditje emocionale.

“Njerëzit thonë, ‘ai është mirë, ka gjithçka që i nevojitet në Paris’, por nuk është aq e thjeshtë.

“Kur u largova nga Arsenali për te Barcelona, ​​m’u desh një vit që të ndihesha mirë. Unë mbërrita atje me një dëmtim, duke kaluar një divorc, duhet të mësoj një sistem të ri, ju i përzieni të gjitha këto dhe kjo luan në mendje.”

Messi nuk ka folur në publik për problemet e qëndrueshme në Paris, por Henry beson se konkurrentët në çdo sport duhet të jenë në gjendje t’i tregojnë problemet e tyre nëse diçka fillon t’i pengojë dhe të ndikojë në detyrat profesionale, si dhe në jetën personale.

Fituesi i Kupës së Botës 1998 shtoi: “Kur dikush hapet sot për një temë të ndjeshme, ne nuk mund të largohemi më dhe të refuzojmë atë që ata thonë.

“Të gjithëve u pëlqen kur thoni se jeni mirë. Pse do të ishte gabim të thuash se nuk ndihesh mirë me kokën tënde? Nuk do t’ju ndalojë të gjykoheni për lojën tuaj.”/ h.ll/albeu.com